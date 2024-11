Xi Jinping confirma participação em cúpula do G20

PEQUIM, 8 NOV (ANSA) - O presidente da China, Xi Jinping, confirmou sua participação na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, evento que também terá a presença do mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden.

Segundo Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Xi visitará Lima, no Peru, entre 13 e 17 de novembro, para a reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), e em seguida irá ao Rio, onde ficará até o dia 21.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, com intercâmbio comercial de mais de US$ 180 bilhões (R$ 1 trilhão) em 2023. Desde que voltou ao poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem tentando manter um delicado equilíbrio entre as tentativas de aprofundar a ligação com Pequim e, ao mesmo tempo, melhorar a relação com os Estados Unidos.

Tanto Brasil quanto China tentaram se posicionar como mediadores na guerra entre Rússia e Ucrânia, que acusa os dois países de adotar uma postura pró-Moscou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.