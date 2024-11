Petrobras tem lucro líquido de R$ 32,555 bilhões no terceiro trimestre

Do UOL, em São Paulo

A Petrobras fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 32,555, segundo informou a companhia na noite desta quinta-feira (7). Esse é o primeiro trimestre completo sob o comando de Magda Chambriard a frente da empresa.

Qual foi o resultado da Petrobras?

O resultado representa alta em relação ao mesmo terceiro trimestre de 2023. No mesmo período do ano passado, a petroleira havia registrado lucro de R$ 26,7 bilhões. Já no segundo trimestre de 2024 a petroleira teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Neste terceiro trimestre de 2024, alcançamos resultados financeiros consistentes num contexto de queda no preço do Brent, que conseguimos compensar com maiores volumes de vendas de derivados.

Fernando Melgarejo, diretor financeiro da Petrobras

A receita de vendas no terceiro trimestre foi de R$ 129,6 bilhões. A receita subiu 3,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando a receita foi de R$ 124,8 bilhões. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, a receita aumentou 6%.

O Ebitda ficou em R$ 63,67 bilhões no trimestre. O indicador, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, apresentou queda de 3,7% ante o terceiro trimestre do ano passado. Em comparação com o segundo trimestre de 2024, o Ebitda subiu 3,4%.

Petroleira aprovou pagamento de R$ 17,1 bilhões em dividendos. A petroleira informou que seu conselho aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), equivalentes a R$ 1,32 por ação ordinária e preferencial em circulação. Os pagamentos serão feitos em duas parcelas, nos meses de fevereiro e março de 2025.