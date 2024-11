Incêndios florestais em Nova Jersey levam cidade de Nova York a emitir alertas de fumaça

Por Maria Tsvetkova e Rich McKay

NOVA YORK (Reuters) - Incêndios florestais estavam queimando de uma ponta a outra de Nova Jersey na sexta-feira após um dos meses mais secos já registrados, levando Nova York a emitir alertas de fumaça e forçando agricultores a tomar medidas para proteger suas colheitas.

As chamas queimavam em cinco condados de Nova Jersey, principalmente nas partes central e sul do estado, na quinta e sexta-feira, informou o Serviço de Incêndios Florestais do estado em sua página no Facebook. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a área devido aos ventos fortes que podem piorar os incêndios florestais.

"Essas condições -- clima seco e ventos fortes -- têm potencial para espalhar quaisquer incêndios que se desenvolvam ao longo do dia", disse Matthew Tauber, meteorologista de plantão em um escritório local do Serviço Nacional de Meteorologia.

O governo da cidade de Nova York alertou moradores que eles poderiam ver ou sentir o cheiro de fumaça dos incêndios florestais e pediu que as pessoas tomem cuidado ao usar churrasqueiras e gás ao ar livre por conta do "aumento do risco de incêndio em arbustos".

A área da cidade de Nova York não vê chuva significativa desde meados de setembro e não há previsão de chuvas fortes. O Serviço Nacional de Meteorologia espera até 0,8 cm de precipitação no domingo à noite.

"Isso não é muita precipitação", disse Tauber. "Será necessário muito mais para aliviar as condições secas das últimas cinco a seis semanas".