Novo demaquilante da Bioré 'derrete' mesmo make sem esfregar? Confira teste

É difícil encontrar alguém que não tenha preguiça de tirar a maquiagem. O processo é sempre longo e deixa vestígios— no rosto e nas toalhas. Para facilitar o seu skincare, é importante encontrar um produto de qualidade, e a Bioré tem um lançamento que promete mudar sua rotina de cuidados— e eu testei.

A marca já é conhecida por seu cleasing oil demaquilante (aquele lilás em embalagem com pump), mas trouxe uma nova tecnologia para o produto: a do derretimento. Com o The Cleanse você não precisa esfregar o rosto, basta leves pressionadas na pele, para que a maquiagem saia por completo. Confira o que achei do produto a seguir:

O que eu gostei

Praticidade. O cleasing oil é uma ótima maneira de limpar o rosto, porque retira com facilidade todos os resíduos - algo que muitos produtos com a mesma função não conseguem fazer. E o fato de não precisar esfregar para funcionar é ainda melhor, já que você não machuca a pele com atrito.

Derrete mesmo. Ele faz o que propõe. Apesar de ser estranho colocar um produto para retirar maquiagem e não esfregá-lo, confie no processo. Basta pressionadas leves para você ver a maquiagem se descolando da pele—tirou até o batom vermelho sem esforço.

Rende muito. Você precisa de poucos pumps para conseguir tirar a maquiagem do rosto inteiro. Eu usei cerca de três para retirar a make que eu tinha feito para o Halloween, e era cheia de desenhos no rosto.

Não precisa de água ou algodão. Para a tirar a maquiagem com ele basta aplicá-lo na pele, do jeito que ela está. Sem preparação prévia. Depois de algumas pressionadinhas, você lava o rosto e não fica nada.

Pontos de atenção

Preço. Ele não é o produto mais barato do mercado. Uma embalagem com menos de 200ml pode custar até R$ 145,90. Uma opção para economizar, é comprar o refil.

Para quem eu indico

Se você usa muita maquiagem, ou pelo menos uma make leve todos os dias, esse produto tem que ter lugar reservado na sua bancada do banheiro. Com ele, você ganha tempo e qualidade na pele ao retirar os resíduos.

Ele pode ser mais caro que alguns produtos da mesma função, mas como rende bastante, a troca pode acabar gerando uma economia a longo prazo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.