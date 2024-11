China dá início a suporte fiscal de US$1,4 tri com trocas de dívidas de governos locais

Por Kevin Yao e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - A China deu início a uma nova rodada de apoio fiscal nesta sexta-feira com um pacote que alivia as tensões de pagamento de dívidas para os governos locais, com o ministro das Finanças, Lan Foan, sinalizando mais estímulos.

A segunda maior economia do mundo tem vacilado no último ano, enfrentando fortes pressões deflacionárias em meio à fraqueza da demanda, uma crise imobiliária e crescentes pressões financeiras sobre os governos locais, com as perspectivas ainda mais obscurecidas pela vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, já que ele ameaçou impor tarifas superiores a 60% sobre todos os produtos chineses.

Pequim permitirá que os governos locais aloquem 10 trilhões de iuanes (1,40 trilhão de dólares) para reduzir dívidas fora do balanço, ou dívidas "ocultas", disseram autoridades nesta sexta-feira após reunião parlamentar de uma semana, sem divulgar quaisquer medidas para impulsionar a demanda lenta do consumidor, como muitos investidores esperavam.

A cota de dívida dos governos locais será aumentada em 6 trilhões de iuanes e eles poderão usar outros 4 trilhões de iuanes em emissões que já foram aprovadas para financiar as trocas de dívidas, com o objetivo de reduzir os riscos financeiros sistêmicos.

O principal órgão legislativo da China, o comitê permanente do Congresso Nacional do Povo, aprovou um projeto de lei que aumenta o teto para que os governos locais emitam títulos especiais de 29,52 trilhões para 35,52 trilhões de iuanes.

"Não vejo nada que exceda as expectativas", disse Huang Xuefeng, diretor de pesquisa da Shanghai Anfang Private Fund Co.

"Não é enorme se considerarmos os déficits fiscais devido à desaceleração econômica e à queda nas vendas de terrenos. O dinheiro é usado para substituir dívidas ocultas, o que significa que não cria novos fluxos de trabalho, portanto, o apoio ao crescimento do PIB não é tão direto."

As trocas de dívidas, sinalizadas em matéria da Reuters na semana passada, visam resolver os riscos da dívida local, disse Xu Hongcai, vice-presidente do comitê de assuntos financeiros e econômicos do Congresso Nacional do Povo, em uma coletiva de imprensa em Pequim.

O Ministro das Finanças, Lan, sentado ao lado de Xu, disse que as autoridades divulgarão políticas para apoiar as compras do setor estatal de apartamentos não vendidos e recuperar terrenos residenciais não desenvolvidos de incorporadoras imobiliárias, bem como repor o capital dos grandes bancos estatais.

Lan não forneceu detalhes sobre o tamanho ou o cronograma dessas medidas.