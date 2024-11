Reportagem do UOL sobre Operação Escudo ganha prêmio de direitos humanos

Do UOL, em São Paulo

A reportagem do UOL "Por trás das câmeras: PM executou, torturou e forjou provas em ação no Guarujá", produzida pelo repórter Luís Adorno, ganhou nesta quinta-feira (7) o primeiro lugar na categoria "reportagens jornalísticas" do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos.

O que aconteceu

A reportagem do UOL percorreu favelas de Guarujá, Santos e São Vicente para apurar histórias que não foram gravadas pela Polícia Militar. Testemunhas, familiares e vizinhos de pessoas mortas na Operação Escudo apontam que PMs executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista durante os meses de agosto e setembro de 2023.

TV Globo e Folha ficaram com segundo e terceiro lugar., respectivamente Exibida no Fantástico, a reportagem "Fotos e vídeos de crianças são roubados das redes para alimentar mercado criminoso" é de autoria de Monica Marques. O jornalista Vinicius Sassine é o autor de "Cerco às aldeias", publicada no jornal Folha de S.Paulo

Globonews e Record receberam menções honrosas. O primeiro canal de TV foi citado por "'De toda cor': Os desafios para pessoas trans e o mercado de trabalho", de Lucas Machado. A segunda emissora foi lembrada por "Filhos do Açaí", de Mariana Soares.

Prêmio criado em 2012 homenageia a memória de Patrícia Acioli. A juíza foi morta por policiais militares em 2011, quando era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O prêmio visa identificar, disseminar e estimular as ações em defesa dos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos na área.