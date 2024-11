Presidente do BC da China se compromete a apoiar recuperação econômica

PEQUIM (Reuters) - A China continuará implementando uma política monetária de apoio para ajudar a promover uma recuperação econômica sustentada, disse o presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, em comentários divulgados nesta quinta-feira.

A China promoverá a abertura de seu setor de serviços financeiros e fortalecerá a comunicação com os mercados, disse Pan durante uma reunião com executivos de instituições financeiras estrangeiras, de acordo com um comunicado do banco central chinês.

O banco central "manterá um equilíbrio dinâmico entre crescimento econômico e qualidade, fatores internos e externos, bem como investimento e consumo, e continuará implementando uma política monetária de apoio", disse Pan.

O banco central chinês tem aumentado o estímulo à economia desde o final de setembro, inclusive cortando taxas de juros e fazendo injeções de dinheiro, para ajudar a reanimar a segunda maior economia do mundo e atingir a meta de crescimento do governo de cerca de 5% este ano.

Investidores estão observando atentamente uma reunião do principal órgão legislativo do país para obter pistas sobre a escala ou o cronograma das medidas fiscais, depois que o ministro das Finanças, Lan Foan, disse no mês passado que a China "aumentará significativamente" a dívida do governo e apoiará os consumidores e o setor imobiliário.

Executivos do HSBC, Standard Chartered, Citibank, DBS Bank, Mizuho Bank, JPMorgan Chase Bank, Société Générale, Deutsche Bank e Morgan Stanley participaram da reunião, informou o banco central.

(Por redação de Pequim e Kevin Yao)