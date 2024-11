Lula parabeniza Trump e diz que mundo precisa de diálogo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quarta-feira Donald Trump pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, desejou "sorte e sucesso" ao novo governo dos EUA e disse que o mundo precisa de "diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade".

Em publicação na rede social X, Lula também afirmou que "a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada". Trump, do Partido Republicano, obteve os votos necessários no Colégio Eleitoral para voltar à Casa Branca em janeiro, de acordo com projeção da Edison Research, derrotando assim a candidata democrata, Kamala Harris, por quem Lula havia manifestado preferência.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)