Lula conta como foi queda no banheiro: 'Batida foi forte e sangrou muito'

O presidente Lula (PT) detalhou como foi a queda no banheiro do Palácio da Alvorada, quando bateu a nuca e sofreu traumatismo craniano, em 19 de outubro.

O que aconteceu

O presidente caiu após cortar a unha em um banquinho no banheiro do Palácio. "Eu caí de onde eu nunca deveria ter caído", disse, em entrevista gravada nesta manhã para a RedeTV!. A conversa será exibida no programa PODK Liberados, dos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), que vai ao ar às 22h30 deste domingo (10). Ele também comentou a eleição de Donald Trump nos EUA.

Eu estava sentado. Quando eu fui guardar o estojo [com o kit de cortar unhas], ao invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. Bom, e aí, o dado concreto é o seguinte, é que não teve mais espaço, ou seja, a minha bunda não levitou, então eu caí e bati com a cabeça.

Lula sobre queda no Alvorada

"Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue", relembrou. "Eu achei que eu tinha rachado o cérebro, rachado o casco, sabe? Eu fui direto para o Sírio-Libanês, fui direto. Eu achei que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro."

O presidente segue sob acompanhamento, com exames periódicos. O objetivo das ressonâncias magnéticas, realizadas no Hospital Sírio-Libanês, é identificar possíveis sangramentos. Segundo o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha Lula, o presidente teve uma pequena hemorragia após a queda e é preciso manter acompanhamento.

O acidente fez com que Lula cancelasse três viagens internacionais. O presidente participou da cúpula do Brics, na Rússia, por videoconferência, não foi à Colômbia para a COP16 sobre Biodiversidade e enviará o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para representá-lo na COP29 no Azerbaijão, na semana que vem.

"Os médicos me aconselharam a não viajar em voo prolongado, então eu suspendi toda a viagem de avião", explicou. "Ao mesmo tempo, eu estou tomando alguns remédios para prevenção", contou, ressaltando que está bem e trabalhando.

Eu vou me cuidar, até os médicos dizerem: 'Você está apto outra vez". Porque batida na cabeça é uma coisa sempre muito delicada. Os médicos me dizem que é preciso uns 15 dias, 20 dias, até 30 dias para a gente saber os efeitos efetivamente que o tombo causou. E eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer a ele que a batida foi muito forte.

Lula sobre queda no Alvorada

Ferimento foi na base da cabeça

Boletim médico do dia seguinte ao acidente informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital". A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.