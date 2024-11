Estudantes acham bolsa com 15 mil euros na Itália e a devolvem

AVELLINO, 6 NOV (ANSA) - Três estudantes italianos encontraram nesta quarta-feira (6), dentro de um ônibus, uma bolsa com 15 mil euros em espécie e entregaram ao motorista.

Os adolescentes de 14 anos, dois de Flumeri e um de Grottaminarda, cidades na região da Campânia, voltavam do Instituto hoteleiro de Ariano Irpino, na província de Avellino, quando protagonizaram o episódio.

Chegando na rodoviária de Grottaminarda, antes de descer do ônibus da Air Campania, os meninos notaram uma bolsa preta em um assento e a abriram. Dentro do acessório tinha apenas o dinheiro e uma corrente de ouro, sem nenhum documento.

Após a descoberta, o trio, cuja identidade não foi revelada, entregaram a bolsa para o motorista do ônibus, que acionou a polícia italiana. Na sequência, graças ao condutor, as autoridades localizaram o dono do dinheiro. Trata-se de um idoso morador de Valle dell'Ufita. (ANSA).

