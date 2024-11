Doses de vacinas da mpox são alocadas para os 9 países africanos mais atingidos pela doença

(Reuters) - Um total inicial de 899 mil doses de vacina foram alocadas para 9 países da África que foram duramente atingidos pela atual onda de casos de mpox, disseram a OMS e outras organizações de saúde nesta quarta-feira.

Em agosto, a OMS declarou a mpox como uma emergência de saúde pública global pela segunda vez em dois anos, após uma nova variante do vírus, chamada clado Ib, se espalhar da República Democrática do Congo para os países vizinhos.

Em setembro, depois de enfrentar críticas por se mover lentamente em relação às vacinas, a Organização Mundial da Saúde aprovou a vacina da Bavarian Nordic para a mpox e disse que estava considerando a LC16, fabricada pela japonesa KM Biologics, como uma opção potencial de vacina.

A OMS também montou uma estratégia para ajudar a levar vacinas, testes e tratamentos contra a mpox para as pessoas mais vulneráveis nos países mais pobres do mundo, similar aos esforços feitos durante a pandemia de Covid-19.

A agência de saúde global afirmou nesta quarta-feira que as vacinas alocadas serão enviadas à República Centro-Africana, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Quênia, Libéria, Nigéria, Ruanda, África do Sul e Uganda.

O maior número de doses -- 85% das vacinas -- irá para a República Democrática do Congo, como o país mais afetado, disse a OMS.

(Reportagem de Christy Santhosh em Bangalore)