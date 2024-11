Ativistas climáticos pintam embaixada dos EUA em Londres com spray após vitória de Trump

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica prendeu dois ativistas ambientais que borrifaram tinta laranja no prédio da embaixada dos Estados Unidos em Londres nesta quarta-feira para protestar contra a vitória de Donald Trump na eleição presidencial.

Dois ativistas do movimento Just Stop Oil pintaram a parede do complexo da embaixada com tinta laranja, segundo um vídeo publicado pelo grupo na plataforma de mídia social X.

"A vitória de Trump coloca em risco a vida de pessoas comuns, em todos os lugares", disse o Just Stop Oil.

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que prendeu dois homens, de 25 e 72 anos, por suspeita de danos criminais.

"Esta atividade é vandalismo fingindo ser protesto e continuaremos a ter uma atitude de tolerância zero para ações como esta", disse o vice-comissário assistente Andy Valentine em um comunicado.

Ativistas do Just Stop Oil têm organizado vários protestos no Reino Unido, incluindo a interrupção de eventos esportivos e teatrais e jogando sopa em pinturas de Van Gogh.

Representantes da embaixada dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Muvija M)