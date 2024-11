Após campanha imprevisível, Trump domina contagem de votos e celebra vitória nos EUA

Os eleitores americanos acompanharam madrugada adentro a apuração de votos, nesta quarta-feira (6). Embora a contagem ainda não tenha sido encerrada oficialmente, Donald Trump já é considerado eleito e se tornará o 47° presidente dos Estados Unidos.

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Boston

Os Estados Unidos amanhecem com o vencedor da corrida eleitoral definida. Desde o fechamento dos locais de votação, na noite de terça-feira (5), Trump dominou a apuração de votos. Embora a contagem de votos continue, não há mais possibilidade de virada da candidata democrata, Kamala Harris.

O magnata venceu a disputa pela Casa Branca ao superar a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral. Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio.

Kamala conquistou 219 votos no Colégio Eleitoral. Trump conquistou ao menos 3 Estados-pêndulo, que não têm preferência partidária definida, oscilam a cada eleição entre democratas e republicanos, e são decisivos para a vitória.

Discurso da vitória de Trump

Trump discursou na sede de seu QG de campanha, em West Palm Beach, na Flórida, por volta das 2h30 da manhã no horário local, 4h30 em Brasília.

Em uma fala mais consensual em relação aos seus comícios nesses últimos dias, o líder republicano celebrou o que chamou de "o maior movimento politico de todos os tempos".

O magnata disse que vai ajudar o país a "se curar", mencionou brevemente a questão da imigração - uma constante nessa campanha - e agradeceu o voto dos afroamericanos, dos latinos e dos asiático-americanos.

''Vamos ter de fechar essas fronteiras. E vamos ter que deixar as pessoas entrarem em nosso país. Queremos que as pessoas voltem, mas temos de deixá-las voltar. Mas elas precisam entrar legalmente. Elas precisam entrar legalmente", insistiu.

No discurso mais conciliador de toda a campanha, Trump também pediu a união do povo americano. Segundo ele, é preciso "deixar para trás as divisões dos últimos quatro anos". Ele ainda elogiou o empresário Elon Musk pelo envolvimento e apoio em sua campanha. "Deixe-me dizer a vocês que temos uma nova estrela. Nasceu uma estrela, Elon (Musk). Ele é um cara incrível. Estávamos sentados juntos esta noite. Sabe, ele passou duas semanas na Filadélfia e em diferentes partes da Pensilvânia fazendo campanha", afirmou. "Ele é um cara especial. Ele é um super gênio. Temos de proteger nossos gênios. Não temos muitos deles", acrescentou.

No total, seu discurso durou pouco mais de 20 minutos, ao lado da esposa, Melania, e de seus filhos e filhas, todos eles no palco. Seu vice, JD Vance, com lágrimas nos olhos, pronunciou algumas poucas palavras emocionadas.

Já a candidata democrata, Kamala Harris, ainda não se manifestou sobre a derrota. Ela deve discursar na tarde desta quarta-feira, em Washington, segundo indicou sua equipe de campanha.