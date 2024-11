Trump vota na Flórida e diz que 'se sente confiante'

WASHINGTON, 5 NOV (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e sua esposa, Melania, votaram na tarde desta terça-feira (5), na Flórida, nas eleições que vão definir o próximo mandatário do país.

O republicano e a ex-primeira-dama votam em um centro recreativo em Palm Beach, perto de Mar-a-Lago, onde acompanhará a apuração dos votos.

O candidato à Presidência dos EUA, que escolheu votar presencialmente neste ano, chegou à Flórida depois de ter realizado seu último comício da campanha em Grand Rapids, no Michigan.

Em declaração à imprensa, Trump disse que esta foi "a melhor campanha de todas" e se sente "confiante", porque acredita ter feito um "bom trabalho".

Ele voltou a afirmar que os Estados Unidos estão em decadência e com muitos problemas, sendo a entrada de migrantes ilegais um deles e um dos assuntos mais importantes da eleição.

O republicano enfatizou ainda que não preparou um discurso, caso vença as eleições, mas não pensa em perder e pode fazer isso rapidamente. "Acho que teremos uma grande vitória. Temos uma vantagem significativa", destacou.

Mais cedo, o senador JD Vance, candidato republicano à vice na chapa de Trump, registrou seu voto ao lado da família em Cincinnati, Ohio. "Olha, eu me sinto bem. Você nunca sabe até saber, mas eu me sinto bem com essa corrida", declarou ele.

Acompanhado de uma escolta de policiais, Vance estava junto de sua esposa, Usha, e seus três filhos. Falando à imprensa, ele revelou que mais tarde seguirá para Palm Beach, para se unir a Trump durante a apuração. (ANSA).

