Resultados da pesquisa de boca-de-urna nacional sobre a eleição presidencial dos EUA

(Reuters) - A democrata Kamala Harris enfrentou o republicano Donald Trump nesta terça-feira na eleição presidencial dos Estados Unidos, após os dois candidatos disputarem o apoio dos eleitores posicionando-se em questões como aborto, economia e política externa.

Confira a seguir os resultados preliminares de pesquisa de boca-de-urna realizada pela Edison Research. Os resultados são atualizados à medida que mais respostas forem coletadas.

* 44% dos eleitores de todo o país disseram ter uma visão favorável de Trump, em comparação com 46% na pesquisa de boca de urna da Edison Research em 2020, enquanto 54% o veem de uma maneira desfavorável agora, em comparação com 52% em 2020.

* 48% dos eleitores de todo o país disseram ter uma visão favorável de Kamala, em comparação com 52% que disseram o mesmo de Biden na pesquisa de boca de urna de 2020 da Edison Research; 50% a veem de forma desfavorável, em comparação a 46% que viam Biden dessa forma em 2020.

* 31% dos eleitores de todo o país disseram que a economia foi o fator mais importante para decidir seu voto na eleição presidencial, 11% citaram a imigração, 14%, o aborto, 34%, o estado da democracia, e 4%, a política externa.

* 45% dos eleitores em todo o país disseram que a situação financeira de suas famílias está pior do que há quatro anos, em comparação com 20%, que responderam o mesmo na pesquisa de boca-de-urna de 2020 da Edison Research; 24% disseram que estão em uma situação melhor do que há quatro anos, em comparação aos 41% em 2020; e 31% disseram que sua situação financeira não mudou.

* 51% dos eleitores em todo o país disseram que confiam mais em Trump para lidar com a economia, e 47% disseram que confiam mais em Kamala.

* 39% dos eleitores em todo o país disseram que a maioria dos imigrantes sem documentos nos Estados Unidos deveria ser deportada para os países de origem; 57% responderam que deveria ser oferecida a eles uma chance de solicitar status legal.

* 51% dos eleitores em todo o país disseram que confiam mais em Kamala para lidar com a questão do aborto, 44% disseram que confiam mais em Trump.

* 31% dos eleitores em todo o país disseram que o apoio dos EUA a Israel é forte demais, 30% disseram que não é forte o suficiente, e 31% disseram que está mais ou menos na medida certa.

* 73% dos eleitores em todo o país disseram que acham que a democracia nos EUA está sob ameaça, e 25% disseram que ela está segura.

* 57% dos eleitores de todo o país disseram não ter diploma universitário, em comparação com 59% na pesquisa de boca-de-urna de 2020 da Edison Research, e 43% têm um diploma universitário, em comparação com 41% em 2020.

* 53% dos eleitores em todo o país são mulheres, em comparação com 52% na pesquisa de boca-de-urna de 2020 da Edison Research, e 47% são homens, em comparação com 48% em 2020.

* 71% dos eleitores de todo o país são brancos, em comparação com 67% na pesquisa de boca de urna de 2020 da Edison Research, 11% são negros, em comparação com 13% em 2020, e 12% são hispânicos, em comparação com 13% em 2020.

* 34% dos eleitores em todo o país são homens brancos, em comparação com 35% na pesquisa de boca de urna da Edison Research em 2020, e 37% são mulheres brancas, em comparação com 32% em 2020.

* 5% dos eleitores em todo o país são homens negros, em comparação com 4% em 2020, e 7% são mulheres negras, em comparação com 8% em 2020.

* 6% dos eleitores em todo o país são homens hispânicos, em comparação com 5% em 2020, e 6% são mulheres hispânicas, em comparação com 8% em 2020.

As pesquisas de boca de urna refletem apenas uma parte das dezenas de milhões de pessoas que votaram, tanto de forma antecipada quanto no dia da eleição, e os resultados preliminares estão sujeitos a alterações no decorrer da noite, à medida que mais pessoas forem consultadas.

Os resultados nacionais das pesquisas de boca-de-urna fornecem uma importante janela sobre o pensamento da nação, mas podem não se alinhar diretamente com os sete Estados cruciais que deverão decidir a eleição presidencial.

As pesquisas de boca de urna captam variações entre o comparecimento de vários grupos demográficos e podem fornecer informações sobre como o comparecimento mudou em relação a eleições passadas.

Uma das principais vantagens das pesquisas de boca de urna é que todas as pessoas entrevistadas, por definição, são pessoas que votaram nessa eleição.

