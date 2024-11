Premiê anuncia 10,6 bilhões de euros para Valência após enchente

MADRID, 5 NOV (ANSA) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, aprovou nesta terça-feira (5) um plano de ajuda de 10,6 bilhões de euros para pessoas e empresas afetadas pelas inundações que devastaram a província de Valência e deixaram ao menos 219 mortos.

Em anúncio à imprensa, o líder espanhol explicou que é prestada "ajuda direta" aos cidadãos e empresas atingidas pelas enchentes, da mesma forma que "foi feito durante a pandemia de Covid-19".

O pacote disponibilizará "até 72 mil euros para casos de invalidez" e entre "20 mil e 60 mil para reparar casas danificadas". Haverá também contribuições para consertar elementos internos de residências, instalações e comunidades residenciais.

Sánchez garantiu ainda que o valor poderá ser visto com o mínimo de "burocracia possível" e com a maior rapidez e agilidade possíveis.

"O que os cidadãos querem é ver as suas instituições não lutando, mas trabalhando lado a lado", afirmou ele, em um momento em que o governo central e o da região de Valência são alvo de críticas pela gestão do desastre.

Desta forma, o governo decidiu isentar as pessoas afetadas pelas cheias do pagamento de impostos habitacionais e adiar o pagamento de outros impostos. Além disso, "o Estado cobrirá 100% das despesas de emergência dos municípios atingidos pela [tempestade] Dana" e "50% das obras necessárias para reparar os danos causados", afirmou.

De acordo com o premiê espanhol, estas e outras ações "serão articuladas através do Plano de Resposta Imediata, Reconstrução e Relançamento da Comunidade Valenciana" e vão durar "o tempo que for necessário para regressar à normalidade".

O Executivo revelou que, até o momento, a energia elétrica foi restabelecida em "98% das residências" e "68%" das linhas telefônicas danificadas foram reparadas. No total, 40 quilômetros de estradas e 74 quilômetros de ferrovias também foram restabelecidos. (ANSA).

