Lucro da TIM Brasil avança 11,2% no 3º trimestre

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - A receita líquida da TIM Brasil avançou 6% no terceiro trimestre de 2024, em relação a igual período de 2023, chegando a R$ 6,4 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu 11,2%, para R$ 805 milhões.

De acordo com a operadora, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 7,5%, para R$ 3,2 bilhões, com margem de 50,4%, aumento de 0,7 ponto percentual na comparação com julho a setembro do ano passado.

"Mais uma vez entregamos sólidos resultados financeiros e operacionais num trimestre marcado por grande geração de caixa. Os desafios do setor de telecom estão sendo vencidos com foco em inovação e qualidade, trazendo crescimento no pós-pago, rentabilização da base e avanços nos contratos B2B", celebrou o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli.

A operadora registrou aumento de 23,4% no fluxo de caixa operacional, fechando o terceiro trimestre em R$ 1,6 bilhão, enquanto a receita média por usuário (Arpu) chegou a R$ 31,7, evolução de 4,8% em um ano.

"Em paralelo, mantivemos a atitude protagonista, ditando os movimentos do setor. Criamos, por exemplo, uma oferta totalmente disruptiva no pré-pago, que recompensa o cliente que faz uma recarga com PIX na conta. Também seguimos na liderança do 5G, não apenas ampliando a cobertura, mas impactando os consumidores com ativações nunca vistas", acrescentou.

A rede de quinta geração da operadora cobre 495 municípios e 66% da população urbana do país. (ANSA).

