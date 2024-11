Boi: MT e MS iniciam campanha de atualização de rebanhos

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul iniciaram campanhas de atualização de seus rebanhos. Pecuaristas sul-mato-grossenses têm até o dia 30 de novembro e os de Mato Grosso até 10 de dezembro para apresentar as informações.Em Mato Grosso do Sul, segundo a nota divulgada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), a campanha é obrigatória para todos os produtores rurais que possuem animais de produção, independentemente da espécie. O objetivo é atender as ações estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para obtenção da área livre de aftosa sem vacinação.Já em Mato Grosso, as espécies que precisam ser atualizadas no informe de rebanhos do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) são bovinos, bubalinos, suínos (inclusive os de subsistência), ovinos, caprinos, equinos, muares (mula), asininos (burros), aves (peru, pato, marreco, galinha e codorna), peixes, colmeias e as abelhas rainhas.Segundo o governo do Estado, a campanha serve para nortear o planejamento e execução da defesa sanitária animal garantindo a manutenção da certificação sanitária do rebanho mato-grossense e a competitividade para o setor nos mercados internacionais.