SAIBA MAIS-Dez disputas ao Senado dos EUA para ficar de olho na eleição de terça-feira

Por Moira Warburton

WASHINGTON (Reuters) - O Partido Democrata enfrenta uma difícil luta nas eleições de terça-feira nos Estados Unidos para preservar sua estreita maioria de 51 a 49 no Senado dos EUA, já que tem vários candidatos à reeleição em Estados com tendência republicana.

Veja abaixo as principais disputas ao Senado:

MONTANA: CANDIDATO DEMOCRATA VULNERÁVEL

A candidatura do democrata Jon Tester à reeleição para um quarto mandato de seis anos por Montana, Estado fortemente republicano, será uma das mais competitivas, de acordo com uma análise da Reuters dos três principais serviços não partidários de análise eleitoral dos EUA.

Tester, de 68 anos, atua desde 2007 no Senado, onde se apresenta como mais independente, opondo-se às regulamentações do setor de energia apresentadas pelo presidente democrata Joe Biden e pressionando o governo a tomar medidas adicionais para fortalecer a segurança nas fronteiras.

Parte de uma terceira geração de agricultores, o democrata nunca venceu uma disputa com mais de 51% dos votos.

Tim Sheehy, ex-militar da força de elite da Marinha, SEAL, de 38 anos, que fundou uma empresa de combate a incêndios e agora administra várias propriedades imobiliárias de luxo, tem o apoio do ex-presidente republicano Donald Trump.

OHIO: BROWN JOGA NA DEFESA

O democrata Sherrod Brown, 71 anos, enfrenta uma campanha de reeleição igualmente competitiva em um Estado onde Trump tem grande apoio. Brown venceu a eleição em Ohio, Estado cada vez mais inclinado para os republicanos, três vezes desde 2006, sendo que cada disputa foi mais acirrada que a anterior.

Assim como Tester, ele trabalhou para desenvolver uma reputação mais independente do que a de muitos de seus pares democratas, incluindo a promoção de projetos de lei para proteger os empregos na indústria norte-americana e responsabilizar as instituições financeiras a partir de sua posição como presidente do Comitê Bancário do Senado.

Seu oponente, Bernie Moreno, 57 anos, é proprietário de um grupo de concessionárias de automóveis. A família de Moreno emigrou da Colômbia quando ele era criança, e o candidato enfatizou uma infância de origem humilde nos EUA, embora sua família tenha conexões com a elite colombiana.

MICHIGAN: COMPETIÇÃO ACIRRADA POR UMA VAGA

Com a aposentadoria da senadora democrata Debbie Stabenow, a disputa pelo Senado por Michigan também deverá ser altamente competitiva em um Estado do Meio-Oeste que também desempenhará um papel fundamental na eleição presidencial.

A insatisfação entre os eleitores árabe-americanos do Estado com relação à maneira como o governo Biden lidou com a guerra em Gaza pode representar um problema para os democratas.

A deputada Elissa Slotkin, 48 anos, ex-analista da CIA que atualmente representa comunidades a oeste de Detroit, ganhou facilmente a indicação democrata para disputar a cadeira ao Sendo. Slotkin é uma representante moderada que conquistou um distrito republicano na Câmara em 2018, a mesma cadeira que Stabenow ocupou antes de concorrer ao Senado.

O ex-deputado republicano Mike Rogers, 61 anos, que chefiou o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados de 2011 a 2015, concorrerá com Slotkin. Além de sua carreira na Câmara e a campanha para o Senado, ele também foi lobista na Flórida, mas retornou a Michigan para concorrer neste ano.

ARIZONA: SUCEDENDO SINEMA

O Arizona, um Estado decisivo na corrida presidencial, também terá uma eleição competitiva para preencher a vaga no Senado deixada pela senadora democrata que se tornou independente, Kyrsten Sinema, que está se aposentando.

A republicana Kari Lake, 55 anos, ex-jornalista de televisão, ficou conhecida no cenário nacional quando concorreu a governadora em 2022, perdendo por pouco para a democrata Katie Hobbs. Desta vez, ela espera expandir o apelo da mensagem fortemente populista de Trump entre os moradores do Arizona que foram duramente atingidos pela disparada dos custos de moradia.

O deputado democrata Ruben Gallego, um ex-fuzileiro naval de 44 anos que serviu no Afeganistão, está concorrendo com uma campanha que se concentra no controle de armas e na imigração, ambos temas quentes no Estado fronteiriço.

PENSILVÂNIA: CASEY VS. MCCORMICK

O democrata Bob Casey Jr., 64 anos, está buscando um quarto mandato de seis anos. O senador moderado é uma figura popular em seu Estado natal e filho de um ex-governador.

O adversário é Dave McCormick, 59 anos, ex-executivo de um hedge fund que perdeu a primária republicana para a cadeira do Senado em 2022.

A Pensilvânia também deve ser um dos Estados mais competitivos na eleição presidencial.

NEVADA: ROSEN LUTA PARA PERMANECER NO CARGO

O senador democrata pelo Estado, Jacky Rosen, 67 anos, está concorrendo a um segundo mandato. Tomar essa cadeira é uma das principais prioridades dos republicanos.

O Estado -- com uma economia que depende muito do turismo -- ainda está lutando para se recuperar dos impactos econômicos da pandemia e tem experimentado altos aumentos no custo de vida e no custo de moradia.

Nevada também tem uma grande população latina, um grupo demográfico tradicionalmente democrata onde Trump e os republicanos têm feito incursões significativas.

O desafiante republicano é Sam Brown, 40 anos, um veterano militar que recebeu a condecoração militar Coração Púrpuro após ser ferido por uma bomba em uma beira de estrada no Afeganistão.

WISCONSIN: REPUBLICANO HOVDE DESAFIA BALDWIN

A democrata Tammy Baldwin, 62 anos, está buscando um terceiro mandato em um Estado que deverá ser competitivo. Ela enfrentará Eric Hovde, um republicano, nas eleições de novembro.

Assim como Tester e Brown, Baldwin apoiou projetos de lei mais populistas do ponto de vista econômico e ajudou a aprovar um projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo em nível federal no ano passado. Ela foi a primeira mulher abertamente LGBT eleita tanto para a Câmara quanto para o Senado.

Hovde, 60 anos, é o presidente-executivo da empresa de desenvolvimento imobiliário de sua família e também presidente-executivo de várias empresas bancárias que fundou. Ele foi alvo de críticas por comentários que questionavam a capacidade de voto dos moradores de asilos.

NEBRASKA: CORRIDA ADORMECIDA TORNA-SE COMPETITIVA

Esperava-se que a senadora republicana Deb Fischer, 73 anos, ganhasse a reeleição com folga em Nebraska, onde Trump venceu com cerca de 58% dos votos em 2016 e 2020.

Mas as pesquisas mostraram que o independente Dan Osborn, um líder sindical que recusou o endosso do Partido Democrata de Nebraska, está se aproximando de Fischer. Ele está concorrendo com uma plataforma populista que extrai elementos de ambos os partidos: apoio ao direito ao aborto e ao direito às armas, criticando o poder das empresas norte-americanas e descrevendo a imigração ilegal como uma "reserva de mão de obra barata".

Osborn, de 49 anos, disse que não se uniria a nenhum partido, ao contrário dos dois senadores independentes atuais do Senado, que se unem aos democratas. Se ele vencer, isso poderá complicar o controle do Senado, fazendo com que essa disputa seja uma das mais importantes.

NOVA JERSEY: BUSCANDO SUBSTITUIR MENENDEZ

O deputado democrata Andy Kim, 42 anos, está concorrendo para suceder o senador Bob Menendez, que está renunciando após ser considerado culpado de acusações federais de corrupção.

Kim, um ex-diplomata que representa um distrito de Nova Jersey desde 2019, é um progressista que faz campanha em uma plataforma centrada na família, falando frequentemente sobre seus dois filhos pequenos.

Curtis Bashaw, um hoteleiro de 63 anos que venceu o candidato escolhido por Trump nas primárias republicanas, está concorrendo com Kim.

Os democratas são favoritos para manter a cadeira em novembro, de acordo com a análise da Reuters de serviços de análise apartidários.

VIRGÍNIA OCIDENTAL: VITÓRIA QUASE CERTA PARA OS REPUBLICANOS

A Virgínia Ocidental é considerada uma vitória quase certa para os republicanos, já que Joe Manchin, um democrata conservador que se tornou independente, está se aposentando.

O governador Jim Justice, 73 anos, é o candidato republicano. Eleito pela primeira vez para o cargo como democrata, ele mudou de partido sete meses depois e foi reeleito como republicano. Justice é conhecido por levar seu buldogue inglês, Babydog Justice, com ele em palestras e fez uma campanha incentivando as pessoas a se vacinarem durante a Covid-19 com o slogan "Do it for Babydog" (faça isso pelo Babydog).

Glenn Elliott, o prefeito democrata de 52 anos de Wheeling, está concorrendo contra ele.

Justice é o favorito para ganhar a cadeira em novembro, de acordo com a análise da Reuters de serviços de análise apartidários.

(Reportagem de Makini Brice e Moira Warburton)