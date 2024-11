Caso Porsche: Justiça dá 5 dias para IC apresentar laudo da colisão

A Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira (4) que o diretor do IC (Instituto de Criminalística), Evandro Peres Ribeiro, apresente o laudo do atropelamento que provocou a morte de um motociclista de 21 anos em julho na capital. O motorista Igor Ferreira Sauceda, que conduzia um Porsche, é réu por homicídio doloso triplamente qualificado por motivo fútil.



A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, responsável pelo IC, para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

O que aconteceu

Diretor do IC foi intimado a apresentar o laudo em até cinco dias, sob pena de desobediência. A determinação é da juíza do caso, Isabel Begalli Rodriguez. A magistrada afirmou que o instituto age com "inércia" e apontou que "já se passaram mais de 5 meses dos fatos e que se trata de processo com réu preso". O condutor do carro de luxo, Igor Ferreira Sauceda, está em uma unidade prisional na Grande São Paulo.

O STJ (Superior Tribunal Federal) negou um pedido de habeas corpus da defesa de Igor. A decisão foi proferida na quarta-feira (30) pelo relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik. Com a decisão, ele segue detido preventivamente (por tempo indeterminado).

Em agosto, a Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade do motorista. Na sequência, a defesa de Igor solicitou a suspensão do prazo para resposta à acusação até que o laudo do local dos fatos fosse apresentado. O pedido foi aceito. Anoto que foram realizadas diversas cobranças para juntada do laudo pericial, sendo certo que, na data de hoje, foi determinada a intimação pessoal do diretor do Instituto de Criminalística para apresentação do laudo, sob pena de desobediência", diz a juíza.

Relembre o caso

Câmera de segurança mostrou o motorista do carro de luxo perseguindo a moto. A motocicleta ficou completamente destruída após a colisão. O Porsche aparece atravessado na avenida.

O motociclista, Pedro Kaique Ventura Figueiredo, não resistiu aos ferimentos. O jovem foi socorrido ao Hospital do Grajaú, mas morreu. A namorada do motorista, que estava no banco do passageiro, foi socorrida para um pronto-socorro. Ela sofreu ferimentos leves.

O acidente teria ocorrido após uma briga de trânsito. Em alta velocidade, as imagens flagraram o momento da batida entre o carro e a moto. O motorista saiu normalmente do veículo. ''Você matou o cara da moto por causa do retrovisor do seu carro'', disseram populares ao suspeito —o condutor negou que esse fosse sido o motivo.

Advogado de Igor afirmou que o motorista voltava do trabalho quando aconteceu a colisão. Logo após a prisão do cliente, Carlos Bobadilla disse à imprensa que Igor é "um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida". O defensor também reforçou que o suspeito não estava bêbado no momento da colisão.

Porsche lamenta morte e nega vínculo com motorista

"É com profundo pesar que a Porsche lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Apresentamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos.

A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas estradas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito. A empresa não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente.

Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Além disso, oferecemos um portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados.

Que a lembrança deste e de outros trágicos acontecimentos inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável".

Porsche, em nota enviada ao UOL