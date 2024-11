Ibovespa avança mais de 1% no começo de semana com eleição no EUA e decisões de juros

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, que abre uma semana com agenda carregada, com destaque para a eleição presidencial nos Estados Unidos e decisões de política monetária dos bancos centrais norte-americano e brasileiro, enquanto permanecem expectativas de anúncio de medidas fiscais no país.

A temporada de balanços trimestrais de empresas no Brasil continua no radar dos investidores, com o calendário do dia incluindo os números de Klabin - conhecidos antes da abertura da bolsa - e Itaú Unibanco - previstos para após o fechamento.

Por volta de 10h40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,15%, a 129.599,23 pontos. O volume financeiro do pregão, que a partir dessa sessão terá uma hora a mais em razão do término do horário de verão nos Estados Unidos, somava 1,93 bilhão de reais.

Investidores do mercado brasileiro monitoram nesta segunda-feira eventuais desdobramentos de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros, incluindo da Fazenda, Fernando Haddad; e da Casa Civil, Rui Costa, enquanto aguardam ansiosamente um pacote de cortes de despesas.

Além do montante de cortes, o foco também está voltado para o detalhamento das iniciativas. Em comentários na semana passada, na sua carta do gestor, a equipe do Itaú BBA citou que esse detalhamento "será de suma importância para determinar o humor dos mercados até o fim do ano".

Haddad cancelou uma viagem à Europa esta semana, com a nota do Ministério de Fazenda sobre a decisão divulgada na véspera acrescentando que o ministro vai se concentrar em "assuntos domésticos", sem entrar em detalhes. Ele permanecerá em Brasília durante a semana, a pedido do presidente Lula.

De acordo com email da área de sales do Safra enviado a clientes, havia preocupações de que o governo poderia atrasar o anúncio de um pacote de corte de gastos com a viagem de Haddad.

Ainda no Brasil, o Banco Central anuncia decisão sobre a Selic na quarta-feira, com a maior parte das expectativas apontando para uma aceleração no ritmo de alta a 0,50 ponto percentual, elevando a taxa a 11,25%. Nesta sessão, mais cedo, a pesquisa Focus mostrou nova piora nas estimativas de inflação.

No exterior, onde o foco está voltado principalmente para a eleição presidencial nos EUA na terça-feira, a semana começava com um tom positivo para as ações brasileiras, com alta de commodities como minério de ferro e petróleo e alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Na visão do economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, o desfecho da eleição será fundamental para definir o cenário da economia mundial nos próximos anos.

"As pesquisas de opinião sinalizam uma disputa acirrada entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, apontando empate técnico em vários dos Estados considerados Estados pêndulo...o que torna extremamente difícil antecipar os resultados", acrescentou.

A semana ainda conta com o desfecho da reunião de política monetária do Federal Reserve, na quinta-feira, com as apostas praticamente consolidadas em um corte nos juros de 0,25 ponto, levando a taxa para um intervalo de 4,5% a 4,75%.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 1,64% antes da divulgação do balanço do período de julho a setembro após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, que deve superar 10 bilhões de reais segundo estimativas compiladas pela LSEG. Mais cedo nesta segunda-feira, o Itaú anunciou que ampliou para 1 trilhão de reais a meta de alocação de recursos no que chama de "finanças sustentáveis" até 2030.

- PETROBRAS PN subia 1,04%, acompanhando o movimento do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançava 2,48%, tendo no radar que a Opep+ concordou em adiar em um mês o aumento planejado da produção de petróleo. A estatal também reporta nesta semana, no dia 7, seu resultado do terceiro trimestre, com projeções compiladas pela LSEG apontando lucro líquido de cerca de 30 bilhões de reais.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,42%, apoiada no avanço dos futuros do minério de ferro na China, com o mercado na expectativa de uma reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo chinês, de 4 a 8 de novembro, para obter dicas sobre medidas de estímulo. O contrato da commodity mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,91%.

- MAGAZINE LUIZA ON avançava 5,76%, em dia de recuperação, apoiada no alívio na curva de juros no Brasil, que seguia o movimento dos Treasuries, enquanto agentes financeiros também aguardam decisões no campo fiscal no Brasil. Na última sexta-feira, a ação da varejista desabou mais de 6%. No mesmo contexto, o índice do setor de consumo subia 1,37% e o índice do setor imobiliário ganhava 1,68%.

- PETRORECONCAVO ON registrava elevação de 2,24%, favorecida pela alta do petróleo no exterior. O noticiário envolvendo a companhia trazia aprovação pelo seu conselho de administração para a construção de instalação de processamento de gás natural no polo Miranga, na Bahia, com capacidade para processar 950 mil metros cúbicos por dia -- e possibilidade de expansão -- e investimento de 60 milhões de dólares.

- TIM ON avançava 1,21% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre após o fechamento do mercado nesta segunda-feira. Projeções compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de 777 milhões de reais.

- REDE D'OR ON valorizava-se 0,52% após acordo com a Atlântica, controlada indireta do Bradesco, para inclusão do Hospital São Luiz Campinas (SP) na rede de hospitais Atlântica D'Or. O acordo envolve o investimento estimado de 493 milhões de reais no hospital, aporte "que será arcado proporcionalmente pelas partes", disse a Rede D'Or em fato relevante ao mercado no final da sexta-feira.

- KLABIN UNIT mostrava acréscimo de 0,62%, após divulgar um Ebitda ajustado de 1,8 bilhão de reais no terceiro trimestre, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes, em resultado apoiado no avanço da receita e queda nos custos. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 1,77 bilhão de reais para a companhia no terceiro trimestre. No setor, SUZANO ON perdia 0,27%.

- BRASKEM PNA mostrava variação positiva de 0,06%, tendo no radar que a Novonor, acionista controlador, indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o lugar de Roberto Bischoff na presidência-executiva da petroquímica. Bischoff permanecerá no posto até 30 de novembro, afirmou a Braskem, sem indicar motivos para a mudança na gestão da maior petroquímica da América Latina.

- WEG ON recuava 0,35%, entre as poucas quedas do Ibovespa no dia, reflexo de ajustes, após renovar do mês passado máximas históricas. Em 2024, os papéis acumulam uma valorização ao redor de 50%.

(Por Paula Arend Laier)