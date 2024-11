Bolsa abre em alta e dólar cai em expectativa por mega "Super Quarta"

A Bolsa de Valores de São Paulo oepra nesta segunda-feira (04) em alta. Na primeira hora, o Ibovespa subia 1,19%, para 129.646 pontos. A expectativa pelo corte de juros nos EUA e o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda Fernando Haddad acalmam os investidores.

O dólar caía 1,07% para R$ 5,807. O dólar turismo também tinha baixa, de 0,80%, vendido a R$ 6,03. Desta vez, a expectativa de que Kamala Harris vença as eleições nos EUA — mesmo que por margem apertada — ajuda a valorizar o real.

O que está acontecendo?

Depois de subir para R$ 5,869 — o maior nível de fechamento desde 13 de maio de 2020 — o dólar tem nesta segunda um movimento de correção, descontando o nervosismo da sexta-feira (1). Naquele dia, o dólar teve valorização em relação a 31 moedas de um total de 33 monitoradas pelo Valor Data, causado pelo estresse do mercado com a possibilidade de eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Entre essas 33, o real foi o que teve o pior desempenho, agravado pela demora do governo federal em divulgar as esperadas medidas de corte de gastos do Orçamento.

A expectativa hoje é pela mega "Super Quarta", quando se saberá o resultado das eleições nos EUA e as taxas de juros brasileira e americana. O vencedor da disputa entre Kamala Harris e Donald Trump sai logo pela manhã. A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sai por volta das 15h e a Selic será divulgada após o fechamento do mercado.

Kamala Trade

Uma série de pesquisas divulgadas neste fim de semana indicam uma tímida recuperação da vice-presidente democrata Kamala Harris. As variações têm ocorrido dentro da margem de erro. Mas, segundo Paulo Gala, economista chefe do Banco Master, já é o suficiente para interromper a tendência de alta que a possibilidade de Trump vencer causa. Com isso, o índice DXY, que mede a variação do dólar em relação a seis grandes moedas (euro, iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço) cai pela manhã 0,51%, para 103,7 pontos.

Expectativas

No Brasil, analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC apostam em uma elevação de 0,5 ponto percentual da Selic, para 11,25% ao ano. Se confirmada a expectativa, a taxa voltará ao patamar de março deste ano.

Nos EUA, a maior parte das apostas é de um corte de 0,25 ponto percentual. Havia também a chance da taxa ser mantida. Mas depois da queda na criação de vagas em outubro, pode ser que o Fed seja mais agressivo. No mês passado, foram criadas apenas 12.000 vagas de emprego nos EUA, quando a estimativa era de 110.000. Essa expectativa por um corte maior ajuda a Bolsa brasileira hoje.

Viagem suspensa

A pedido do presidente Lula (PT), o ministro da Fazenda Fernando Haddad cancelou sua viagem para a Europa. Ele ficaria até sábado no exterior. Com a alta do dólar nos últimos dias, Haddad deve se dedicar às medidas do pacote de gastos. De acordo com comunicado enviado pela assessoria do ministro, "a pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado aos temas domésticos". Isso também ajuda a acalmar o ânimo dos investidores.

Na China

O preço do minério de ferro teve ganhos nesta segunda-feira. O mercado aguardava o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC) da China, que se reúne de hoje a 8 de novembro. Espera-se a divulgação de mais medidas de estímulo para a economia chinesa, o que beneficiaria companhias exportadoras brasileiras.

Focus

A previsão de cotação para o dólar ao fim de 2024 subiu pela terceira semana consecutiva. Os economistas de cerca de 100 instituições financeiras consultados pelo relatório Focus, do Banco Central, reajustaram a expectativa de R$ 5,45 para R$ 5,50. Um mês antes, era R$ 5,40.

A mediana do Focus para a inflação de 2024 subiu pela quinta semana seguida. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,55% para 4,59%, mantendo-se acima do teto da meta de inflação, de 4,50%. Um mês antes, ela estava em 4,38%.

Balanços

A temporada de resultados do terceiro trimestre entra na reta final. Pela manhã, a Klabin(KLBN11) anunciou que lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 1,8 bilhão, crescimento de 33% sobre o desempenho julho, agosto e setembro do ano passado. Analistas, em média, esperavam R$ 1,77 bilhão.

Após o fechamento do mercado será a vez do Itaú (ITUB4). Até o fim da semana, mais de 100 empresas devem apresentar seus balanços, com destaque para a Petrobras (PETR4), que trará seus dados na quinta. Também mostram seus balancetes Vibra (VBBR3), Minerva (BEEF3), Braskem (BRKM5), Eletrobras (ELET3), Magazine Luiza (MGLU3), entre outras.