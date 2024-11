Comida não gruda: air fryer da Britânia tem cesto antiaderente de verdade

Lavar o cesto da air fryer era uma tarefa trabalhosa para mim, isso porque muitos resíduos de alimento grudavam no fundo do cesto, apesar de serem antiaderentes. Mas, desde que comecei a usar a fritadeira BFR51 Gold, da Britânia, não tenho mais esse problema.

Esse modelo, lançado em junho deste ano, tem o cesto com um revestimento diferenciado, antiaderente de verdade. A comida não gruda e, na hora de limpar, basta passar papel-toalha que, praticamente, toda a sujeira sai na hora -o vídeo no início deste texto não me deixa mentir. A seguir, trago mais detalhes dessa air fryer para você decidir se vale a pena comprar.

O que eu gostei na air fryer Britânia

Antiaderente de verdade. Fiz diversas preparações (carnes, frango, batata, pão de queijo) e nenhuma grudou no cesto, que tem um revestimento na cor dourada. Segundo a fabricante, o cesto tem quatro camadas de proteção contra abrasão, ou seja, oferece maior resistência e durabilidade ao uso de esponja e detergente de limpeza.

Fácil de limpar. Após o uso, basta passar uma folha de papel-toalha no cesto que a maior parte da sujeira sai na hora. Depois, é só lavar com a espuma da esponja (parte amarela) e detergente para manter a durabilidade do revestimento.

Cesto grande. A capacidade é de 5,2 litros, mas o principal é o formato quadrado, que possibilita maior aproveitamento do espaço. Para se ter uma ideia, dá para preparar 18 tulipinhas de frango de uma vez, sem que fiquem em cima uma da outra. Esse tamanho é indicado para famílias de até quatro pessoas.

Potente. A potência é de 1.500 W, o que é adequado para o tamanho da air fryer. É possível selecionar a temperatura entre 80 °C e 200 °C e timer de até 60 minutos com desligamento automático.

Sequinho e crocante. E, claro, ela cumpre com o objetivo de uma air fryer, que é preparar alimentos sequinhos, crocantes por fora e macios por dentro.

Cesto tem revestimento antiaderente e formato quadrado, que aproveita melhor o espaço Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Pontos de atenção

Base do cesto não é antiaderente. A base onde encaixa o cesto para levar à air fryer não tem o mesmo revestimento do cesto, então é mais difícil de limpar. A gordura que escorre do alimento e alguns resíduos acabam grudando ali, principalmente se você utilizar a air fryer mais de uma vez sem lavá-la.

Faz barulho. Alguns consumidores disseram em avaliações na internet que a BFR51 é "barulhenta", mas eu não me incomodei com o ruído que ela emite. É natural haver barulho porque o ar circula no interior do aparelho a uma velocidade muito alta, e não achei que é mais barulhenta do que outras air fryers que tive.

O que mudou para mim

A limpeza do cesto ficou muito mais rápida e fácil. Mesmo utilizando duas ou três vezes sem lavá-lo, a comida não grudou e a sujeira saiu apenas com o passar do papel-toalha.

Para quem eu indico

Esse modelo tem um tamanho considerado médio e atende perfeitamente famílias de até quatro pessoas. Para quem mora sozinho, talvez seja um pouco grande, mas pela praticidade de lavar, compensa mesmo assim.

Também é interessante para quem precisa preparar refeições rápidas e/ou que queiram opções mais saudáveis. Vale ressaltar que em algumas preparações será preciso usar um pouco de óleo ou azeite para que fiquem no ponto, mas, ainda assim, bem menos do que se fosse fritar por imersão.

