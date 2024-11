Hoje é Dia: Dia das Favelas, do design e do riso são destaques

A semana entre os dias 3 e 9 de novembro é repleta de datas comemorativas. Amanhã é celebrado o Dia das Favelas. A data, promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), visa dar visibilidade às questões e conquistas das comunidades e seus moradores. O dia rememora a primeira referência documentada sobre favelas no Brasil, a partir de uma carta escrita em 1900. Toda essa história foi contada nesta matéria da Radioagência Nacional de 2022:

Em 2022, foi a vez do Repórter Brasil, da TV Brasil, fazer uma reportagem sobre o perfil das maiores comunidades de São Paulo: Heliópolis e Paraisópolis:

No dia 5 de novembro, temos duas datas relacionadas à construção do conhecimento. Uma delas é uma homenagem ao nascimento de Rui Barbosa, um dos maiores juristas e intelectuais do Brasil. É o Dia da Cultura e da Ciência. Na mesma data, celebra-se o Dia Nacional da Língua Portuguesa.

A data, que tem como objetivo valorizar o quinto idioma mais falado no mundo, foi tema de uma matéria da Radioagência Nacional no ano passado e de uma edição especial do Sem Censura em 2019:

Já o dia 6 de novembro é em homenagem a algo que muitas pessoas esquecem e não valorizam: o riso. É nesta data que se celebra o Dia Nacional do Riso. No ano passado, o História Hoje e o Viva Maria falaram dos benefícios do riso para a saúde. As edições que mostram que "rir é o melhor remédio" podem ser ouvidas abaixo:

A semana tem, ainda, o Dia do Radialista. Celebrado no dia 7 de novembro, a data foi escolhida em homenagem ao nascimento do compositor e radialista Ary Barroso. O Viva Maria do ano passado fez, justamente, uma homenagem à trajetória do radialista e à classe. O mesmo foi feito pelo Repórter Brasil em 2012.

Aniversários e memórias

A semana também tem uma série de datas que nos ajudam a celebrar e valorizar a memória. Uma delas é amanhã, 4 de novembro: neste dia, a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) comemora 100 anos de fundação. A UEB é a principal organização ligada ao escotismo no Brasil e visa, por meio de atividades ao ar livre (como acampamentos), formar cidadãos conscientes e valorizar práticas de cooperação. O movimento foi tema de uma edição do História Hoje deste ano e de uma matéria do Repórter Maranhão em 2007:

No dia 6 de novembro, a morte de Anita Malfatti completa 60 anos. Figura central da Semana de Arte Moderna de 1922, Malfatti foi pioneira na introdução de tendências modernistas na arte brasileira. Sua importância e influência na arte brasileira foram temas de uma edição do Arte Clube (da Rádio MEC) de 2022, que pode ser lembrada abaixo:

Em 2009, o programa De Lá Pra Cá fez uma edição especial sobre a biografia dela:

Outra perda que completa 60 anos é da escritora Cecília Meireles. Foi no dia 9 de novembro de 1964 que ela faleceu. Toda a sua trajetória também foi contada em uma edição do História Hoje, desta vez, em 2015.

O De Lá Pra Cá também fez uma edição especial sobre ela, desta vez em 2011:

Também no dia 9 de novembro, o nascimento de outro poeta completa 80 anos. Neste dia, em 1944, nascia Torquato Neto. Um dos inventores do Tropicalismo, movimento cultural que marcou o Brasil na década de 1960, Neto foi, em 2021, tema de uma edição especial do programa Mosaico, da Rádio Nacional da Amazônia:

Confira as principais datas da semana entre 3 e 9 de novembro