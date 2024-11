Enem 2024 tem questões sobre racismo, Rita Lee e enchentes no Sul

O primeiro dia de aplicação da prova do Enem 2024 apresentou questões sobre racismo, o papel da mulher na sociedade e outros temas atuais, segundo professores ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Enchentes do Rio Grande do Sul apareceram em questão sobre doação. O texto apresentava uma campanha publicitária que associava doação à ideia de desapego, segundo Joyce de Sousa, especialista em avaliações do SAS Educação. A pergunta trazia como referência a imagem da Defesa Civil do estado, que enfrentou fortes inundações em abril deste ano. Mais de 160 pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas e cidades ficaram debaixo d'água.

Figuras conhecidas como Rita Lee e Racionais MC's foram citadas. Na questão sobre a cantora, o Enem apresentou um texto em que ela falava de cartas que recebia de seus fãs. "Era uma questão que perguntava como a Rita Lee se aproximava do público jovem através desse texto", disse Vinicius Beltrão, coordenador de ensino e inovações da SAS Educação.

A questão racial apareceu em diferentes partes da prova, segundo professores consultados pela reportagem. Em uma pergunta sobre abolicionismo, Chiquinha Gonzaga foi citada. "Depois os poemas do Castro Alves, falando sobre o movimento abolicionista no Brasil", afirmou Guilherme Freitas, professor de geopolítica da Escola SEB Lafaiete.

O Enem também deixou um espaço para tratar do movimento Black Lives Matter. "Falava da abrangência desse movimento, que não é somente de homens heterossexuais negros que lutavam por esse direito, mas que buscava uma integração completa dessa sociedade", disse Freitas.

Parte de linguagens do Enem privilegiou textos longos do que textos não verbais, disse Luciane Bernardi, professora de linguagens do Cursinho da Poli. Segundo ela, foram em torno de dez textos com linguagens não verbais, o que em relação às edições anteriores é um número baixo.

O impacto da covid-19 na saúde mental também foi citado no exame. A questão dizia que grupos vulneráveis da sociedade não tiveram acesso a práticas esportivas durante a pandemia e se tornaram mais sedentários. "Nessa questão do sedentarismo, ele aponta que as elites, de certa maneira, continuaram praticando esportes, e as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, que não têm acesso, ficaram sedentárias e que isso teve um impacto na saúde mental", conta Beltrão.

O tema da redação do Enem foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Mais de 4,32 milhões de pessoas se inscreveram na edição deste ano.