UE e Japão assinam acordo histórico de segurança e defesa

TÓQUIO, 2 NOV (ANSA) - A União Europeia (UE) e o Japão assinaram nesta sexta-feira (1º) um novo acordo de segurança e defesa.

A parceria, firmada em Tóquio, foi anunciada pelo alto representante para Política Externa da UE, Josep Borrell, e pelo ministro das Relações Exteriores japonês, Takeshi Iwaya.

O pacto, que deve entrar em vigor apenas em janeiro, inclui mais exercícios militares conjuntos, diálogo de alto nível e cooperação em defesa, segundo a imprensa local.

"Em Tóquio para presidir o primeiro diálogo estratégico UE-Japão. Nos últimos anos, nossas relações bilaterais tornaram-se mais fortes do que nunca. Hoje abriremos um novo capítulo com a assinatura da primeira parceria de segurança e defesa da UE no Indo-Pacífico", celebrou Borrell em seu perfil no X.

No entanto, o novo acordo não agradou a China, que criticou a parceria entre seu vizinho asiático e o bloco europeu.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, a cooperação em matéria de segurança e defesa "deve promover a paz e a estabilidade regionais e não visar terceiros ou prejudicar os interesses de segurança de outros países".

Ainda de acordo com o representante de Pequim, o Japão precisa "aprender lições de história, a respeitar as preocupações de seus vizinhos asiáticos e a agir com prudência em assuntos militares".

Quanto à UE, Jian pediu para que os europeus "evitem intervir em disputas territoriais regionais" e "contribuam de forma construtiva para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento [na região]". (ANSA).

