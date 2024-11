Contorno da Fenty Beauty é caro, mas vale o hype e o investimento

Que o 'contorno facial' está na moda, isso os apaixonados por maquiagem já sabem. Esse truque de make serve para contornar e definir os ângulos do rosto, dando mais profundidade e definição à face quando aplicado em áreas como o maxilar, abaixo das bochechas e ao redor do nariz.

Bombando no TikTok, essa técnica tem várias opções de produtos para experimentar, tanto gringos, quanto nacionais. Decidi testar o Fenty Stix Matte, da Fenty Beauty —popularmente conhecida como a marca de maquiagem da Rihanna. A seguir conto se vale o hype e, principalmente, o investimento. Confira a seguir:

O que mais gostei

Fácil de usar. Por ser um contorno no formato de bastão, ele é simples de aplicar. A textura é leve e desliza pelo rosto, tornando o desafio de acertar os pontos do contorno menos complicado. Depois de desenhar as linhas, basta esfumar e espalhar— funciona melhor com um pincel próprio para a tarefa.

O bastão de contorno da Fenty tem várias cores para se adaptar bem à tonalidade da pele, deixando um efeito delicado e natural Imagem: Julia Flores

Longa duração. Se tem algo que a Rihanna investe em seus produtos, é na duração dos mesmos —e, com o contorno, não seria diferente: ele realmente dura o dia e a noite todinha no rosto.

Rende bastante. Pode usar à vontade porque esse bastão rende que é uma beleza. Uso constantemente há cerca de cinco meses e ainda não chegou nem na metade.

Variedade de tons. Sim, sabemos que este é outro destaque da Fenty: a empresa aposta na diversidade, oferecendo produtos com variedade de cores para todos os tons de pele. Eu tenho a pele com fundo branco e consegui me encontrar na cor 01 (Amber). No total, são nove variações (do mais claro ao mais escuro).

Naturalidade. Para quem gosta de makes leves, que dão a impressão de "nasci assim", recomendo o produto. Ele vai destacar a sombra do seu rosto com bastante delicadeza.

Pontos de atenção

Preço. Prepare o bolso se quiser comprar este bastão, pois ele não é nada barato. Claro, você certamente encontra outras opções mais em conta nas lojas de maquiagem, mas a qualidade não será a mesma. Então sim, se você tem essa possibilidade, vale o investimento.

Necessário provar antes de comprar. Como a variedade de tons é grande, não arrisque comprar o bastão sem descobrir qual é a sua cor exata.

Make matte. Caso você queira criar uma maquiagem com efeito glow, ele não é o contorno ideal, pois tem acabamento matte e cumpre muito bem com a sua função neste quesito.

O que mudou pra mim?

Desde que comecei a usar o bastão, meu tempo gasto com a maquiagem reduziu bastante. Produtos em pó nunca foram meu forte, então o bastão caiu como uma luva na minha rotina.

Costumo usá-lo sempre depois da base e antes do blush e do bronzeador, nas etapas iniciais da preparação de pele. Para retirá-lo, também não existe complicação; um pouco de água micelar e pronto, pele limpa outra vez.

Usei o bastão de contorno ainda na etapa de preparar a pele, após a base e antes do blush e do bronzeador Imagem: Julia Flores

Quem pode gostar?

Para quem, assim como eu, é fã de maquiagem simples, prática e de qualidade, o bastão de contorno facial Fenty Stix Matte é uma boa escolha. Em poucos minutos, consigo finalizar a maquiagem e, se erro nas áreas de aplicação, é rápido para refazer.

Acrescento também que minha pele é mista e sensível a alergias e nunca tive problemas com o produto. Ou seja, ainda tenho a segurança de saber que não vai irritar o rosto. Vale cada centavo investido.

