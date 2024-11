Estátua realista de chocolate homenageia chef Massimo Bottura

MODENA, 1 NOV (ANSA) - O festival do chocolate artesanal de Modena, chamado de "Sciocolà", homenageia em sua edição de 2024 o chef estrelado Massimo Bottura com uma estátua feita completamente com o doce em altura real.

A obra foi produzida pelo mestre chocolateiro Mirco Della Vecchia, a quem Bottura elogiou.

"Estou sem palavras, a semelhança é incrível! Não se trata apenas do ofício de um artesão, mas de um verdadeiro trabalho artístico", afirmou o chef, que também comparou a sua atividade com a de Della Vecchia.

"Muitas vezes me dizem que meus pratos são pura arte, mas o que faço é um trabalho artesanal, porque os meus pratos têm uma utilidade, uma finalidade, e serão consumidos. Já Mirco conseguiu dar forma a um sonho através de uma escultura hiper-realista que é pura arte", acrescentou Bottura.

Para a confecção da estátua, Della Vecchia utilizou 60% de chocolate amargo de origem mexicana. No entanto, devido às inúmeras chuvas que têm assolado o norte da Itália nas últimas semanas, o mestre chocolateiro revelou que "para esta edição do Sciocolà, a criação da obra de arte foi particularmente desafiadora devido à alta umidade".

"Mas hoje, a prova da semelhança [com Botturo] compensou todos os nossos esforços com o processamento de um dos ingredientes mais nobres da gastronomia, o chocolate", finalizou o artista.

Com três estrelas Michelin, Bottura, 62, natural de Modena, está no ranking dos melhores chefs do mundo.

A edição 2024 de "Sciocolà" teve início na última quinta-feira (31) e segue até domingo (3) com programação variada. (ANSA).

