Weg mantém aposta em eletrificação de veículos apesar de desaceleração de montadoras

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg deve manter seus esforços de desenvolvimento de produtos para o mercado de eletrificação de veículos apesar da redução da demanda que tem atingido as vendas de automóveis elétricos, uma vez que a empresa tem focado na recarga e no segmento de pesados, afirmou um executivo da empresa nesta quinta-feira.

"Isso não muda nossa estratégia", disse o diretor de finanças da Weg, André Salgueiro, em conferência com analistas após a publicação na véspera do balanço financeiro da companhia do terceiro trimestre.

"Acreditamos que uma parte do mercado continuará a ter componentes elétricos, principalmente os híbridos, o que demanda infraestrutura de recarga", disse o executivo. "Continuamos focados no desenvolvimento desse negócio", acrescentou.

Questionado sobre as perspectivas de demanda no mercado brasileiro de equipamentos elétricos, Salgueiro afirmou que os de ciclo curto estão apresentando "boa dinâmica" para os próximos trimestres e que os de ciclo longo devem mostrar uma retomada de crescimento a partir de 2025.

(Por Alberto Alerigi Jr.)