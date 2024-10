Trump imita gari e sobe em caminhão de lixo após gafe de Biden

WASHINGTON, 31 OUT (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu explorar a mais recente gafe do atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden, e apareceu vestido de gari em um caminhão de lixo em um aeroporto no Wisconsin, um dos principais palcos das eleições de 5 de novembro.

A ação foi realizada um dia depois de o democrata ter dito que os apoiadores do republicano eram "lixo", respondendo a uma declaração de um humorista que, durante um comício do magnata em Nova York, definira Porto Rico como "ilha de lixo flutuante".

Pouco depois, Biden se retratou e disse que se referia apenas ao autor da frase xenofóbica, mas era tarde demais.

"O que acham do meu caminhão de lixo? Esse caminhão é uma homenagem a Kamala [Harris, candidata democrata à Casa Branca] e Joe Biden", disse o magnata, que vestiu um colete de gari e se sentou no banco do carona de um caminhão de lixo com o logo de sua campanha.

Harris, por sua vez, vem tentando tomar distância da gafe de Biden, em um cenário que promete uma disputa voto a voto nos chamados estados pêndulos, como Michigan, Pensilvânia e o próprio Wisconsin, onde os dois candidatos aparecem em empate técnico nas pesquisas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.