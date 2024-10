Hezbollah ataca Israel e mata ao menos 5

ROMA, 31 OUT (ANSA) - Ao menos cinco pessoas morreram na cidade de Metula, no norte de Israel, fronteira com o Líbano, após ataques do grupo xiita Hezbollah nesta quinta-feira (31).

Segundo o presidente do conselho local, citado pelo jornal Haaretz, o bombardeio aconteceu na zona rural, matando quatro trabalhadores provenientes da Tailândia e um israelense. Uma sexta pessoa ficou gravemente ferida.

Um funcionário da equipe de emergência de Metula disse ao Haaretz que o exército do país tinha dado permissão aos agricultores para entrar na área, mesmo sendo uma zona militar fechada.

O Hezbollah também realizou ataques contra outros alvos israelenses, incluindo os assentamentos de Liman e Gesher HaZiv, além da cidade de Kiryat Shmona. Na cidade de Shfar'am, no norte de Israel, uma mulher de 21 anos ficou levemente ferida nesta quinta durante bombardeios na região.

De acordo com novo líder do grupo árabe, Naim Qassem, seus combatentes continuarão a lutar contra Israel "até que lhes sejam oferecidas condições de cessar-fogo que considerem aceitáveis". (ANSA).

