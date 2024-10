Declaração de Biden vira combustível para Trump, que vai a comício vestido de gari, em caminhão de lixo

Faltando seis dias para a eleição nos Estados Unidos, o candidato à presidência Donald Trump chegou a um comício na noite desta quarta-feira (30) vestido de gari, a bordo de um caminhão de lixo com o logotipo de sua campanha. O ato foi uma resposta a uma declaração do presidente Joe Biden, que chamou os apoiadores do republicano de "lixo".

"O que vocês acham do meu caminhão de lixo? Este caminhão é uma homenagem a Kamala e Joe Biden", disse Trump no banco do passageiro, referindo-se à sua adversária nas eleições, durante o evento no estado de Wisconsin.

Ainda para tentar tirar proveito da fala de Biden, Donald Trump foi além e subiu ao palco vestindo um colete laranja, que os garis costumam usar no trabalho do dia a dia, permanecendo assim durante seu discurso.

"250 milhões de americanos não são lixo (...) O comentário de Joe Biden é uma consequência direta da decisão de Kamala Harris de considerar todos que não votam nela como sub-humanos malignos. Na verdade, eles tratam você como lixo e tratam nosso país como lixo", disparou o candidato diretamente contra as declarações de Joe Biden.

A polêmica com os republicanos começou no dia anterior, após um dos participantes de um comício de Trump em Nova York dizer que Porto Rico é como "uma ilha flutuante de lixo". Ao comentar o assunto, Biden disse: "O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana".

Mais tarde, na rede social X, Biden tentou minimizar a questão e explicou que se referia "à retórica odiosa sobre Porto Rico lançada por um apoiador de Trump".

Pouco adiantou. O comentário se tornou um trunfo para Trump e uma pedra no sapato da vice-presidente do país, adversária eleitoral do magnata republicano.

"Joe Biden finalmente disse o que ele e Kamala Harris realmente pensam sobre os nossos apoiadores. Ele os chamou de lixo", afirmou Trump na quarta-feira, em comícios nos estados da Carolina do Norte e do Wisconsin.

"Minha resposta para Joe e Kamala é muito simples: você não pode governar os Estados Unidos se não ama os americanos", disse o republicano.

Combustível do populismo trumpista

Em 2016, Hillary Clinton descreveu os apoiadores de Trump como "deploráveis", um comentário que permaneceu para os eleitores republicanos como um sinal do desprezo de classe das elites democratas. Esse é um dos principais combustíveis do populismo trumpista.

Desta vez, no final do dia, Joe Biden fez uma tentativa pouco convincente de voltar atrás, emitindo um comunicado à imprensa. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos cancelou todas as aparições públicas de sua agenda.