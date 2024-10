Ambev tem lucro menor no 3º tri com despesa de IR maior, mas receita cresce

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambev apurou lucro líquido ajustado de 3,58 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado, em resultado afetado em parte por aumento de despesas de imposto de renda no Brasil, segundo dados divulgados pela fabricante de bebidas nesta quinta-feira.

A despesa de imposto de renda e contribuição social saltou para 1,1 bilhão de reais, de 44,7 milhões de reais um ano antes. A alíquota efetiva de impostos passou de 1,1% para 23,9%.

A despesa maior com IR ocorreu em razão da "menor dedutibilidade relacionada a subvenções governamentais e ao JCP" (juros sobre capital próprio), disse a Ambev no material de divulgação do resultado.

A receita líquida, porém, teve crescimento orgânico de 4,9%, para 22 bilhões de reais, ajudada pelo crescimento do faturamento líquido por hectolitro de 5,5%. O custo do produto vendido (CPV) subiu 1%, para 11 bilhões de reais. O CPV/hectolitro teve alta de 1,6%, também em termos orgânicos.

"Nosso foco continua sendo entregar mais um ano de crescimento de receita líquida - com um melhor equilíbrio entre volume e ROL/hl, assim como de crescimento do Ebitda e expansão das margens bruta e Ebitda ajustado - conduzida por disciplina de custos e despesas", afirmou a companhia.

"Continuamos esperando que nosso CPV por hectolitro excluindo depreciação e amortização em Cerveja Brasil - excluindo produtos de marketplace não Ambev - diminua entre 0,5% e 3% no ano", acrescentou.

O volume total de vendas no terceiro trimestre da Ambev teve queda de 0,6%, afetado pela Argentina. Excluindo esse país, houve alta de 1,3%.

No Brasil, o volume no cresceu 1,3%, com acréscimo de 0,6% em cerveja e de 3,4% em bebidas não-alcoólicas (NAB). Na América Central e Caribe, o volume caiu 0,5%. O desempenho de Argentina e no Canadá pressionaram as performances de América Latina Sul (-7,7%) e no Canadá (-1,4%).

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado apurou uma expansão orgânica de 8,5%, para 7,1 bilhões de reais, com a margem nessa métrica passando de 32,4% para 32%.