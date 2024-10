Receita líquida do setor cai 12,7% na passagem de agosto para setembro, mostra Abimaq

A receita líquida total decorrente das vendas de máquinas e equipamentos caiu 12,7% na passagem de agosto para setembro, com ajuste sazonal, conforme informou nesta quarta-feira, 30, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Já na comparação com setembro do ano passado, o faturamento líquido total da indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou uma queda de 8,8%. A Abimaq também registrou queda da receita líquida do setor, de 12,8%, no acumulado do ano até aqui em relação a igual período de 2023.

A queda da receita do setor no mês foi puxada pelo recuo nas vendas do mercado doméstico, segundo a Abimaq, já que as exportações cresceram no período. Os embarques subiram 37,8% na passagem de agosto para setembro, enquanto na comparação interanual a alta foi de 12,3%. Ainda assim, no acumulado do ano até aqui as exportações registram recuo de 7,9%.

Já nas importações, houve recuo de 0,5% na margem em setembro e alta de 20,4% na comparação interanual. As compras de máquinas e equipamentos estrangeiros acumulam alta de 8,3% no ano até aqui.

O consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos, uma medida que considera a produção nacional junto às importações, subtraindo as exportações, caiu 15% entre agosto e setembro. Já em relação a setembro de 2023, houve alta de 0,5%.

Nuci

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas encerrou o mês de setembro em 76,2%, mesmo nível observado nos últimos três meses, de acordo com a Abimaq.

Emprego

Houve crescimento de 0,8% no emprego no setor entre agosto e setembro. Já na comparação com setembro de 2023, as vagas no setor subiram 1,6%.