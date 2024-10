'Levei bolo do meu próprio bolo': ele teve encomenda furtada por entregador

O servidor público Matehus Couto Gestal, 30, encomendou um bolo de aniversário, mas o motorista do aplicativo de entrega cancelou a corrida e desapareceu com a encomenda, frustrando sua comemoração de 30 anos.

Foi meu aniversário de 30 anos, e a gente cria uma expectativa, quer fazer tudo perfeito, mas acabei levando um 'bolo' do meu próprio bolo de aniversário. É o tipo de coisa que ninguém imagina que vai acontecer, ainda mais em um dia tão especial.

Matheus Couto Gestal

A encomenda do bolo de R$ 180 foi feita no sábado (26) em uma confeitaria em Foz do Iguaçu (PR) para celebrar seus 30 anos. Sem carro no dia, ele decidiu pedir a entrega pelo aplicativo 99.

O motorista, no entanto, cancelou a corrida e desapareceu com o bolo logo após recebê-lo da confeiteira.

As tentativas de contato com o motorista foram frustradas, pois ele bloqueou Matheus e a esposa. No WhatsApp, o motorista chegou a usar um nome falso e, em seguida, negou ter recebido o bolo e bloqueou o cliente.

Matheus e a esposa registraram um boletim de ocorrência online no mesmo dia. Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso. "Oitivas serão realizadas e darão auxílio no andamento da investigação", declarou o órgão.

O aplicativo 99 afirmou, segundo o aniversariante, ter bloqueado o motorista e se prontificou a ajudar nas investigações. Mas, segundo Matheus, o suporte da empresa não ofereceu a ajuda esperada.

Ao UOL, a 99 lamentou o ocorrido e informou que, "assim que recebeu a denúncia, bloqueou o motorista, preventivamente" (leia a nota completa abaixo).

'Mexe com a gente'

A experiência com a entrega afetou a comemoração de uma data importante para ele, a família e os amigos. Matheus explicou que, embora o bolo não fosse essencial para o "parabéns", ele tinha convidados e planejava uma reunião especial.

"Quem vê de fora acha que é só um bolo, mas quando a gente passa por isso, entende o quanto mexe com a gente", desabafou.

A situação levou Matheus a questionar o uso de aplicativos para futuras entregas. Para ele, buscar pessoalmente itens especiais agora parece a opção mais segura. "Essas plataformas facilitam, mas a experiência foi traumática", afirmou.

Nas redes sociais, a história de Matheus dividiu opiniões —houve apoio e críticas. Muitos compreenderam a frustração e outros a minimizaram.

Como recordação do aniversário, sobrou apenas a foto que a esposa havia encontrado na internet, de um bolo com as características pedidas à confeitaria. Redondo, coberto com glacê branco e azul e com as palavras "Happy Birthday" (feliz aniversário, em inglês) no topo.

"No outro dia até consegui rir, mas na hora, não foi fácil."

O que diz a 99

"A 99 lamenta o ocorrido e informa que, assim que recebeu a denúncia, bloqueou o motorista, preventivamente. Uma equipe realizou contato com o usuário para oferecer suporte e esclarecimentos e está empenhada em intermediar o contato entre os envolvidos para resolver a situação o mais rápido possível. A empresa está à disposição para colaborar com as investigações das autoridades, caso necessário. Motociclistas parceiros passam por um rigoroso processo de cadastro baseado em documentos pessoais, checagem de antecedentes e licenciamento do veículo, que é verificado também por meio de parceria com o Denatran."