Ferrari chega em SP como protagonista da temporada, diz Vasseur

ROMA, 30 OUT (ANSA) - O chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, afirmou nesta quarta-feira (30) que a escuderia de Maranello disputará o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, com a moral em alta e como a protagonista do atual momento da temporada.

O time italiano desencantou nas duas últimas etapas no continente americano ao conquistar dois importantes triunfos com Charles Leclerc e Carlos Sainz nos GPs dos Estados Unidos e do México, respectivamente.

"A moral está alta e somos os protagonistas neste momento, acredito que devemos seguir trabalhando dessa forma. Até agora conseguimos maximizar o potencial do nosso pacote, mas outra prova sprint nos espera, o que significa que todos precisarão fazer um grande esforço físico e mental", declarou Vasseur.

"Em Interlagos, o fator meteorológico também poderá entrar em jogo, por isso será ainda mais importante que todos operem no mais alto nível de concentração para se prepararem para todos os cenários", acrescentou.

As vitórias em Austin e na Cidade do México possibilitaram que a Ferrari assumisse a segunda posição do Campeonato de Construtores, com 537 pontos, atrás somente da McLaren, que soma 566. A Red Bull, por sua vez, surge na terceira posição, com 512.

A F1 voltará a acelerar na capital paulista entre os dias 1º e 3 de novembro, sendo o quarto ano consecutivo que o GP em solo brasileiro receberá o formato sprint, marcado por duas corridas no final de semana. (ANSA).

