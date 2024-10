Rogério de Andrade participou de festa de casamento dias antes de ser preso

O bicheiro Rogério de Andrade participou de uma festa de casamento dias antes de ser preso no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Esposa de Rogério publicou vídeos ao lado do marido na festa. Os registros foram postados na tarde desta segunda-feira (28) no perfil de Fabíola de Andrade, rainha da Mocidade.

Imagens mostram o bicheiro entrando no altar com a mulher. Ele também aparece ao lado dos dois filhos em outra publicação. Não há informações sobre onde o casamento foi realizado, nem sobre quem eram os noivos.

Rogério de Andrade foi preso em casa, na Barra da Tijuca, área nobre do Rio, nesta manhã. Ele foi levado à Cidade da Polícia e, em seguida, levado para o IML, onde fez exame de corpo de delito. O UOL não encontrou a defesa do bicheiro até o momento.

Prisão de Rogério de Andrade

Contraventor Rogério de Andrade é preso no Rio de Janeiro Imagem: SBT Rio/Reprodução de vídeo

Contraventor foi preso nesta terça-feira (29) após nova denúncia do Ministério Público. O órgão afirma, mais uma vez, que Andrade é mandante do assassinato de Fernando de Miranda Iggnácio.

A operação também prendeu Gilmar Eneas Lisboa. Segundo o MP, Lisboa foi o responsável pelo monitoramento da vítima, auxiliando Andrade no crime.

Os dois foram denunciados pelo homicídio qualificado de Iggnácio. Esta não é a primeira denúncia feita pelo MP contra o bicheiro, que teve ação penal trancada pelo Supremo Tribunal Federal em 2022 por "falta de provas que demonstrem seu envolvimento com o crime".

Iggnácio e Rogério eram, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade. Castor morreu em 1997 e, desde então, a violência na disputa pelo jogo do bicho no Rio de Janeiro escalou.

O UOL não encontrou a defesa dos presos até o momento. Em abril, o advogado de Andrade, André Callegari, formalizou o abandono da defesa dele.

Disputa entre Iggnácio e Andrade deixou rastro de mortes no Rio

Os dois mantinham uma sangrenta disputa pelo controle do jogo do bicho e de máquinas de caça-níqueis na zona oeste do Rio há mais de 20 anos. A briga teve início após a morte do contraventor Castor de Andrade em 1997. Segundo investigações da Polícia Federal, mais de 50 assassinatos até 2007 são atribuídos à guerra da contravenção.

Em 1998, o assassinato de Paulo Andrade, o Paulinho, escolhido como herdeiro do jogo do bicho, fez com que Fernando Iggnácio, seu cunhado, assumisse o lugar dele na disputa. Meses depois, a polícia identificou como autor dos disparos o ex-PM Jadir Simeone Duarte. Em depoimento, Duarte acusou Rogério de ser o mandante do crime.

O próprio Rogério foi vítima de uma tentativa de assassinato em 2010. Em abril daquele ano, o filho de Rogério de Andrade, com 17 anos na época, morreu em um atentado a bomba na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando o carro que dirigia explodiu.

Em 2007, Fernando Iggnácio foi preso pela Polícia Civil do Rio. Meses depois, Rogério Andrade foi pego pela Polícia Federal. Naquele mesmo ano, Rogério Andrade e Fernando Iggnácio foram alvo da operação Gladiador, da Polícia Federal, que investigou o esquema da dupla e a corrupção de policiais no Rio.