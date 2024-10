Escorredor de louças ocupa pouco espaço na bancada e está com 76% OFF

Tem pouco espaço na cozinha? Esse escorredor que o Guia de Compras UOL encontrou promete ser capaz de armazenar pratos, talheres, panelas, entre outros itens sem ocupar muito espaço na bancada, além de possuir uma base antiderrapante.

Esse modelo está com desconto de 76%, custando R$ 118 na Shopee. Segundo o fabricante, este rack para louças tem ganchos e filtros, além de acompanhar suporte de esponja. A seguir, veja mais informações sobre o produto e o que diz quem comprou.

O que diz o fabricante sobre o escorredor?

Promete ser fácil de instalar;

Ideal para ser posicionado em cima da pia, otimizando espaço;

Suporte reforçado e espesso;

Base antiderrapante com capacidade de carga;

Pode ser utilizado como escorredor de louças, ou prateleiras para guardar alimentos;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com quase 2 mil avaliações na Shopee, esse escorredor de pratos possui uma nota de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a facilidade na montagem, qualidade e tamanho do escorredor.

Imagem: Reprodução/Shopee

Amei demais! Material bom, fácil de montar, veio bem embalado e chegou dentro do prazo. Uma dica é olhar o tamanho bem direitinho, o meu deu super certo. Yamara Sena

Chegou no prazo, veio bem embalado, com todos os parafusos e uma chave para apertar. Quanto mais aperta o material, mais ele vai se deformando, é preciso ter precaução. Montagem fácil. Coloquei o porta esponja na geladeira e deixei um pano de prato. Produto bom, recomendo. Luiza

Vieram junto parafusos e chave para montagem. Produto ótimo, de fácil montagem e ótimo acabamento! Ficou muito alto em minha pia devido ao armário, mas darei um jeito. Recomendo para quem tem espaço. Junto veio o suporte e bucha e de brinde um "chuveirinho" para torneira, ótimo também! Mari

Já é o segundo que eu compro. A pia da minha cozinha é pequena, ficou ótimo espaço para escorrer a louça. Ele é um material muito bom. Eu recomendo. Telma Rodrigues

Pontos de atenção

O escorredor foi criticado por alguns consumidores pela fragilidade do material e marcas de amassados. Veja os comentários:

Pelo valor do produto, achei que fosse mais forte, mais pesado. Um dos cestos veio com o encaixe empenado. Espero que não caia quando estiver com as louças escorrendo. O produto veio embalado apenas em plástico bolha, fora da caixa. Chegou rápido. Juli Gomes

Produto interessante, ficou bem bonito e vai ajudar no dia a dia. Prós: fácil de montar, não precisa de manual e tem um design sofisticado, bem útil. Contras: material extremamente frágil e fino, ele deve pesar menos de 1 kg. Quando apertei os parafusos, algumas partes amassaram, tive que desamassar e apertar com mais delicadeza. Não compraria novamente. Produto caro se comparado ao custo-benefício por conta do material. Gabriel Camargo

Respeita a imagem do site, porém material não muito resistente. Além de chegar algumas partes arranhadas! Pelo valor, poderia ser um pouco melhor. Stephanie Lima

