Após aval de Lira, Republicanos lança Hugo Motta para presidência da Câmara

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) lançou sua campanha a presidente da Câmara na tarde desta terça-feira. Pela manhã, seu nome havia sido recebido apoio de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente.

O que aconteceu

Hugo é considerado favorito porque conta com apoio de Lira. O atual presidente da Câmara costura apoios do PL, MDB e Podemos. Há uma tentativa de fechar acordo com o PT, que tem uma federação com PCdoB e PV e traria estes partidos junto.

Lira trabalha para convencer outros candidatos a desistirem. Os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) articulam seus nomes e têm acordo de apoio a quem se viabilizar.

Hugo disse que não é correto misturar a eleição da presidência com o projeto da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. O candidato lembrou que Lira abriu uma comissão especial e lá é o ambiente correto. Prometeu cautela e equilíbrio com o assunto.

O candidato afirmou que enxerga o PL como partido que estará ao seu lado. Hugo declarou que tem conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, prometeu respeito o partido e não considera o PL da Anistia como único tema a ser avaliado na hora de negociar acordo. Hugo ressaltou que não se posicionou contra a proposta.

O projeto da anistia é um problema para a candidatura. Hugo precisa do apoio do PT e o partido adiantou que não fecha acordo caso exista apoio perdoar os invasores, financiadores e mentores da invasão à sede dos três Poderes.

Hugo disse que vai ter uma responsabilidade maior à frente da presidência da Câmara e vai imprimir a marca do partido. Ele agradeceu a confiança do Republicanos e ressaltou o gesto do presidente da sigla, Marcos Pereira, que era o candidato e abriu mão da disputa.