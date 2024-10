Bolsa tem instabilidades e dólar sobe de olho no corte de gastos e em Trump

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu nesta terça-feira (29) em alta mas passou a ter instabilidades, oscilando entre pequenas altas e baixas. Por volta de 11h, o Ibovespa estava queda de 0,02%, indo a 131.420 pontos.

O dólar tem alta de 0,13%, indo a R$ 5,716. O dólar turismo ia a R$ 5,93. A cotação é uma das maiores do ano. Só perde para os dias 2 e 5 de agosto, quando a moeda americana chegou a R$ 5,74 e R$ 5,76, respectivamente, segundo a Economatica.

O que está acontecendo?

O mercado espera que o pacote de gastos seja divulgado logo. Ontem houve uma reunião de duas horas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad para tratar do assunto. "Um corte significativo pode aliviar a pressão sobre o dólar e as curvas de juros, proporcionando um respiro ao mercado e potencialmente impulsionando a Bolsa até o final do ano. Por outro lado, se o corte for modesto, isso poderá intensificar a pressão sobre o dólar e continuar elevando as curvas de juros", diz Júlio Mora, presidente da Choice Investimentos.

Podem estar no pacote mudanças no seguro-desemprego e no fundo de financiamento para a educação básica (Fundeb), por exemplo. A expectativa é de que o ajuste nos gastos fique entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões.

Dólar

A taxa de câmbio continua em sua tendência de alta, com as chances de Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos ainda aumentando. "A elevação nas primeiras operações desta terça acontecem em linha com o movimento externo de fortalecimento da moeda americana", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Petrobras

O mercado também repercute nesta terça a queda da produção da Petrobras (PETR3 e PETR4) no Brasil. O volume caiu 8,2% entre julho e setembro na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Paradas para manutenção e declínio em campos maduros foram a causa da queda, informou a companhia na segunda-feira (28) à noite, em relatório de produção e vendas. A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no terceiro trimestre, versus os 2,32 milhões de bpd de julho, agosto e setembro do ano passado.

Hoje, as cotações internacionais do petróleo estão em alta. Mas o preço do minério de ferro caiu.

Outro balanço que está na mira do mercado é o do Santander Brasil (SANB11). O banco teve lucro líquido gerencial de R$ 3,664 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 34,3% no comparativo anual. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o total foi 10% maior. O índice de inadimplência do banco para atrasos acima de 90 dias ficou em 3,2%, um leve aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao período anterior e de 0,2 p.p. comparado a setembro de 2023.

Campos Neto

Os investidores também deram atenção à palestra de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, em Londres. "Temos um processo de desinflação em curso, mas com algumas ameaças", disse ele hoje pela manhã no Lide Brazil Conference London, promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo. Para Campos Neto, o mundo enfrenta um alto nível de endividamento no cenário pós-pandemia. Segundo ele, o processo de desinflação está em andamento, porém, há riscos que ameaçam sua continuidade, como a persistência da inflação nos serviços.