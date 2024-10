Adidas chega a acordo extrajudicial com rapper Ye

LONDRES (Reuters) - A Adidas chegou a um acordo extrajudicial com o rapper Ye para encerrar todos os processos legais entre as partes, disse a marca de roupas esportivas nesta terça-feira, acrescentando que não houve pagamentos no âmbito do acordo.

Adidas e Ye estavam envolvidos em vários processos judiciais nos últimos dois anos, desde que a empresa alemã encerrou uma parceria com o rapper anteriormente conhecido como Kanye West por causa de comentários antissemitas que ele fez.

"Não há mais questões em aberto, e não há... dinheiro indo para nenhum dos lados, e nós dois seguimos em frente", disse o presidente-executivo da Adidas, Bjorn Gulden, a repórteres em uma teleconferência, recusando-se a dar mais detalhes sobre o acordo.

"Havia tensões em muitas questões e... quando você coloca as reivindicações do lado direito e as reivindicações do lado esquerdo, ambas as partes disseram que não precisam mais brigar e retiraram todas as reivindicações", acrescentou Gulden.

(Reportagem de Helen Reid)