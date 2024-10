Políticos e celebridades dos EUA atacam comediante aliado de Trump por chamar Porto Rico de "lixo"

Por Gram Slattery e Helen Coster e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Líderes republicanos e democratas se uniram a celebridades porto-riquenhas para criticar os comentários feitos em um grande evento de Donald Trump em Nova York, em que um comediante chamou Porto Rico de uma "ilha flutuante de lixo".

Ao subir ao palco momentos antes do candidato republicano à Presidência em um comício no Madison Square Garden no domingo de noite, o comediante e apresentador de podcast Tony Hinchcliffe também disse que os latinos "amam fazer bebês", com base em um estereótipo racista de que os latinos são obcecados com reprodução e avessos ao controle de natalidade.

"Atualmente há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano", disse Hinchcliffe. "Acho que se chama Porto Rico."

A equipe de campanha da vice-presidente democrata, Kamala Harris, políticos democratas, várias celebridades porto-riquenhas proeminentes e alguns parlamentares republicanos criticaram os comentários, amplamente apontados como racistas.

A própria equipe de campanha de Trump afirmou que os comentários não refletem as opiniões do ex-presidente. Trump ainda não falou sobre a performance de Hinchcliffe, embora ele próprio tenha adotado uma retórica racista e sexista em sua campanha.

Em comícios recentes, ele alertou sobre um sinistro "inimigo interno" que busca sabotar a nação. Kamala criticou essa retórica durante a campanha, argumentando que o desejo de Trump de eliminar seus inimigos representa uma ameaça à democracia.

“Olha, foi só um comediante que fez uma piada de mau gosto”, disse a porta-voz da campanha Karoline Leavitt à Fox News na segunda-feira. “Obviamente, essa piada não reflete as opiniões do presidente Trump ou da campanha”.

Os porto-riquenhos são cidadãos dos Estados Unidos, embora não tenham representantes eleitos no Congresso e a ilha não participe da eleição presidencial. A ilha é um território não incorporado dos Estados Unidos.

Norte-americanos de origem ou ascendência porto-riquenha são um grupo demográfico importante em alguns Estados cruciais que provavelmente vão decidir o vencedor da eleição de 5 de novembro, incluindo a Pensilvânia. Ambos os candidatos estão disputando o voto latino, que tem se inclinado mais para os republicanos nos últimos anos, mas ainda se mantém majoritariamente democrata.

Em um vídeo postado no X no domingo, Kamala reagiu diretamente aos comentários de Hinchcliffe, dizendo: "Porto Rico é lar de algumas das pessoas mais talentosas, inovadoras e ambiciosas de nossa nação".

A atriz e cantora Jennifer Lopez, cujos pais nasceram em Porto Rico, compartilhou o vídeo de Kamala no Instagram, assim como o rapper, cantor e produtor porto-riquenho Bad Bunny. Foi seu primeiro gesto aparente de apoio à candidata democrata.

O cantor, compositor e ator porto-riquenho Ricky Martin compartilhou um vídeo dos comentários de Hinchcliffe no Instagram, escrevendo “Isso é o que eles pensam de nós” em espanhol.

Hinchcliffe minimizou os seus comentários da noite de domingo.

"Essas pessoas não têm senso de humor", escreveu Hinchcliffe no X em resposta a um vídeo crítico da deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez e do colega de chapa de Kamala, o governador de Minnesota, Tim Walz.