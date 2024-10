Petrópolis teve vitória 'mais folgada' de prefeito do país; veja outras

Do UOL, em São Paulo

A vitória mais folgada nas eleições municipais em 2º turno ocorreu em Petrópolis (RJ). O candidato vencedor teve quase 50 pontos percentuais a mais que o adversário. É a maior diferença registrada do Brasil nas disputas concluídas neste domingo (27).

O que aconteceu

Hingo Hammes (PP) foi eleito prefeito de Petrópolis (RJ) com 74,74% (108.305) dos votos válidos. Seu adversário, Yuri (PSOL), teve 25,26% (36.611). A diferença entre eles foi de 49,48 pontos percentuais, a maior do segundo turno no país. Em votos, a diferença entre eles foi de 71.694.

Resultado em Petrópolis quase foi decidido no primeiro turno. Hammes ficou a apenas 58 votos de vencer o pleito em 6 de outubro: teve 49,96% dos votos válidos, ou 78.734 no total. Moura teve 17,77% dos votos válidos, ou 28.001 no total.

Prefeito eleito de Petrópolis é apoiado pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Em julho, Castro subiu no palanque de Hammes na cidade.

Outras vitórias 'folgadas' pelo Brasil

Em Paulista (PE), a diferença em pontos percentuais no segundo turno foi de 46,72%. É a segunda maior do Brasil nas eleições deste domingo (27). Ramos (PSDB) teve 73,36% dos votos válidos (120.228), e seu oponente, Junior Matuto (PSB), teve 26,64% (43.656).

Tucanos também esteve próximo de decidir eleição em primeiro turno. Na votação de 6 de outubro, ele teve 44,36% dos votos (74.092), enquanto Matuto teve 30,66% (51,213) — o candidato do PSB perdeu votos entre o primeiro e segundo turno.

Terceira maior diferença de segundo turno foi em Taboão da Serra (Grande São Paulo), com 32,54 pontos percentuais. Engenheiro Daniel (União) teve 66,27% (89.386 votos) contra 33,73% (45.492 votos) de Aprígio (Podemos). A diferença entre eles foi de 43.894 votos.

Eleições em Taboão foi marcada por tiro em Aprígio durante campanha do segundo turno. O candidato estava dentro de um carro blindado quando foi alvejado no ombro. Um suspeito foi preso.

Dentre as capitais, a vitória mais folgada ocorreu em João Pessoa (PB). A diferença na capital paraibana foi de 27,82 pontos percentuais. O prefeito Cícero Lucena (PP) teve 63,91% (258.727) dos votos, derrotando o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que somou 36,09% (146.129) dos votos válidos.

Por uma diferença de 0,54% (pouco mais de 3.000 votos), Lucena não ganhou em primeiro turno. Lucena teve 49,16% contra 21,77%, de Queiroga — uma diferença de 27,39 pontos percentuais.

Disputa em João Pessoa foi marcada por investigações sobre crimes eleitorais. Durante a campanha, operações da PF investigavam a suspeita de envolvimento da esposa do prefeito, Lauremilia Lucena, com a facção criminosa Nova Okaida.

Primeira-dama chegou a ser presa e posteriormente liberada. Lauremilia é suspeita de participar de um esquema que concedia gratificações a cargos na prefeitura, porém foi solta em 1º de outubro. Filha do casal, Janine Lucena, é investigada sob suspeiata de aliciamento violento de eleitores.