Minério de ferro tem máxima em mais de 1 semana na China com expectativa de estímulos

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta segunda-feira, atingindo o maior valor em mais de uma semana, com as expectativas renovadas de novos estímulos da China ofuscando as preocupações sobre a vacilante recuperação econômica e a demanda por aço do principal consumidor.

O contrato janeiro, o mais negociado na bolsa, encerrou as negociações diurnas em alta de 2,35%, a 783,5 iuanes (109,92 dólares) a tonelada métrica.

Mais cedo, o contrato havia subido 3,33%, para 793 iunanes, seu nível mais forte desde 17 de outubro.

O minério de ferro de referência na Bolsa de Cingapura tinha alta de 2,45%, a 103,75 dólares a tonelada, por volta das 8h45 (horário de Brasília).

Os mercados agora estão precificando as expectativas de estímulo fiscal da próxima reunião legislativa da China, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

No entanto, o Ministério das Finanças da China "potencialmente estabeleceu erroneamente expectativas muito altas", com os mercados interpretando incorretamente a reunião como gastos do governo chinês e apoio fiscal para projetos domésticos de construção e infraestrutura, acrescentou Widnell.