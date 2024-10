Faltam quase dois meses para o ano acabar, mas as distribuições de proventos ainda estão a todo vapor. Pelo menos 32 empresas podem vir a anunciar dividendos e ter data de corte para garanti-los antes do final do ano, revela levantamento do banco Safra.

Sim, sua ação favorita pode estar entre elas. O relatório compilou dados da Bloomberg e apresentou as possíveis data ex destas empresas. Ou seja, o investidor precisará se posicionar na ação até um dia antes da data ex para ter direito ao provento. Já se comprar o papel na data ex não terá mais direito ao dividendo anunciado. A data de pagamento dos possíveis anúncios não foi relevada.

Entre as empresas, há ações conhecidas pelo investidor que busca dividendos, tais como: Engie (EGIE3), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Taesa (TAEE11), Banco do Brasil (BBAS3), Isa Cteep (TRPL4), Itaú (ITUB4), Telefônica Brasil (VIVT3), entre outros.

Os valores das possíveis distribuições chegam até R$ 2,50 por ação. Já em relação ao dividend yield (retorno em dividendos) destes anúncios podem ser de até 11,11%.

Empresas que oferecem os maiores valores

Entre as companhias que podem anunciar proventos, três se destacam com dividendos que superam R$ 1 por ação: Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Isa Cteep (TRPL4).

A empresa com o maior valor em dividendos é a Vale (VALE3), de R$ 2,50 por ação. A data ex estimada seria no dia 20 de novembro. Desta forma, o investidor precisaria ter as ações até o dia 19 de novembro para ter direito ao provento. O dividend yield desta distribuição seria de 4,13%.

Na segunda posição está a Suzano (SUZB3), com um provento de R$ 1,34 por papel. O dividend yield da distribuição representa um retorno de 2,40%. A data ex estimada do dividendo é no dia 10 de dezembro. Ou seja, o investidor pode comprar ações até o dia 9 de dezembro para garantir o provento.

Na terceira posição, uma queridinha do investidor que busca renda passiva: a Isa Cteep (TRPL4), que pode pagar um dividendo de R$ 1,04 por ação. O dividend yield desta distribuição seria de 4,27%. A data ex estimada do provento é no dia 6 de dezembro. Investidores com participação na empresa até 5 de dezembro poderiam ter direito ao provento.

Vale a pena investir nestas empresas para dividendos?

Para Gabriel Duarte, analista da Ticker Research, o dividendo de R$ 2,50 por ação na Vale (VALE3) está em linha com os resultados reportados pela empresa e pode vir a se concretizar.

O analista acredita que vale a pena investir na mineradora para quem busca dividendos. Ele destaca que a ação está negociando bastante descontada dada a demanda fraca na China e os preços depreciados do minério de ferro. "Com a retomada da demanda chinesa após anúncios de estímulos econômicos do governo local, a demanda pelo minério deve voltar a puxar o preço e, em consequência, valorizar as mineradoras", aponta.

Duarte projeta um dividend yield entre 9% e 10% para a Vale nos próximos 12 meses.

Já Bruno Oliveira, analista do Projeto Vida de Acionista, considera pouco provável que o provento de R$ 2,50 se concretize. Ele calcula que um dividendo coerente ainda no ano de 2024 seria próximo de R$ 1,20 por ação.

Embora reconheça o potencial da Vale, com o custo baixo de produção de minério de ferro, o grau de pureza elevado e as diversas frentes de diversificação de receita, o analista ainda tem receio das desvantagens.

Entre os riscos, cita o histórico de desastres ambientais da companhia e o fato dela ser uma corporation (sem controle definido), com investimentos que podem não estar alinhados aos interesses dos investidores minoritários. Por tal motivo, Oliveira prefere o investimento em CSN Mineração (CMIN3), que na visão dele oferece um desconto maior, uma política generosa de proventos e um controlador definido.

Em relação a Isa Cteep (TRPL4), Oliveira considera o valor do provento estimado de R$ 1,04 baixo. Nas projeções do analista, a transmissora pode vir a surpreender seus investidores com uma remuneração de R$ 1,74 por ação.

Apesar disso, Oliveira não acredita que valha a pena comprar a ação, que na visão dele estaria cara. "Caso o mercado derrube o preço de TRPL4 para R$ 22, a compra ficaria mais adequada e favoreceria um dividend yield de 8% para 2024", pontua.

Duarte observa que, se comparada com outras empresas do setor, a Isa Cteep teria um certo desconto, mas isso é justificado por um motivo: a companhia pode vir a perder metade da sua receita com o fim da RBSE (Rede Básica Sistema Existente), uma indenização paga a transmissora, que terá fim em 2028.

"Vejo potencial de valorização ainda, mas não justifica o risco", avalia Duarte. O analista acredita que para quem busca dividendos no curto prazo, a Isa Cteep pode fazer sentido, mas observando o longo prazo a companhia não seria tão interessante.

O dividend yield projetado para a transmissora para os próximos 12 meses é entre 8% e 9%. Duarte prefere investir em outros segmentos do setor elétrico, em companhias como Eletrobras (ELET6), Neoenergia (NEOE3) e Cemig (CMIG4).

Olhando para Suzano (SUZB3), Oliveira considera que o provento de R$ 1,34 por ação tem grande chance de se concretizar. Mas caso a companhia remunere via juros sobre capital próprio (JCP), o valor seria de R$ 1,13, reforça o analista.

Mesmo com um provento tão gordo, Suzano não se encaixa em uma estratégia de dividendos, na visão de Oliveira. O motivo é que pelo indicador dividend yield, a remuneração que a companhia proporciona aos investidores é baixa.

Observando o provento estimado, o dividend yield seria de apenas 2,40%. Já considerando o valor líquido caso seja JCP, Oliveira estima que o retorno em dividendos seria de 1,96%.

Veja abaixo lista com 32 proventos possíveis ainda em 2024:

1. Alpargatas (ALPA4): R$ 0,07 por ação / Dividend yield 0,98% / Data com estimada: 28/10/24 / Data-ex estimada 29/10/24

2. Minerva Foods (BEEF3): R$ 0,17 por ação / Dividend yield 3,11% / Data com estimada: 28/10/24 / Data-ex estimada: 29/10/24

3. Metalúrgica Gerdau (GOAU4): R$ 0,02 por ação / Dividend yield 0,19% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

4. CCR (CCRO3): R$ 0,18 por ação / Dividend yield 1,44% / Data com estimada: 04/11/24 / Data-ex estimada 05/11/24

5. Klabin (KLBN11): R$ 0,49 por ação / Dividend yield 2,35% / Data com estimada: 04/11/24 / Data-ex estimada 05/11/24

6. Gerdau (GGBR4): R$ 0,74 por ação / Dividend yield 4,04% / Data com estimada: 08/11/24 / Data-ex estimada 11/11/24

7. Taesa (TAEE11): R$ 0,41 por ação / Dividend yield 1,19% / Data com estimada: 12/11/24/ Data-ex estimada 13/11/24

8. Engie Brasil (EGIE3): R$ 0,75 por ação / Dividend yield 1,81% / Data com estimada: 12/11/24 / Data-ex estimada 13/11/24

9. CSN (CSNA3): R$ 0,56 por ação / Dividend yield 4,79% / Data com estimada: 13/11/24 / Data-ex estimada 14/11/24

10. Petrobras (PETR4): R$ 0,53 por ação / Dividend yield 1,44% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

11. Petrobras (PETR3): R$ 0,53 por ação / Dividend yield 1,31% / Data com estimada: 18/11/24 / Data-ex estimada 19/11/24

12. Vale (VALE3): R$ 2,50 por ação / Dividend yield 4,13% / Data com estimada: 19/11/24 / Data-ex estimada 20/11/24

13. Eztec (EZTC3): R$ 0,06 por ação / Dividend yield 0,42% / Data com estimada: 20/11/24/ Data-ex estimada 21/11/24

14. Cogna Educação (COGN3): R$ 0,15 por ação / Dividend yield 11,11% / Data com estimada: 20/11/24 / Data-ex estimada 21/11/24

15. Bradespar (BRAP4): R$ 0,82 por ação / Dividend yield 4,30% / Data com estimada: 21/11/24/ Data-ex estimada 22/11/24

16. Banco do Brasil (BBAS3): R$ 0,52 por ação / Dividend yield 1,95% / Data com estimada: 25/11/24/ Data-ex estimada 26/11/24

17. Isa Cteep (TRPL4): R$ 1,04 por ação / Dividend yield 4,27% / Data com estimada: 05/12/24 / Data-ex estimada 06/12/24

18. Suzano (SUZB3): R$ 1,34 por ação / Dividend yield 2,40% / Data com estimada: 09/12/24/ Data-ex estimada 10/12/24

19. B3 (B3SA3): R$ 0,03 por ação / Dividend yield 0,33% / Data com estimada: 11/12/24 / Data-ex estimada 12/12/24

20. Dexco (DXCO3): R$ 0,26 por ação / Dividend yield 3,27% / Data com estimada: 16/12/24 / Data-ex estimada 17/12/24

21. Cemig (CMIG4): R$ 0,03 por ação / Dividend yield 0,31% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

22. Marfrig (MRFG3): R$ 0,47 por ação / Dividend yield 3,24% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

23. Ambev (ABEV3): R$ 0,75 por ação / Dividend yield 5,82% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

24. Vibra Energia (VBBR3): R$ 0,49 por ação / Dividend yield 2,15% / Data com estimada: 18/12/24 / Data-ex estimada 19/12/24

25. Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 0,34 por ação / Dividend yield 0,96% / Data com estimada: 19/12/24 / Data-ex estimada 20/12/24

26. WEG (WEGE3): R$ 0,098 por ação / Dividend yield 0,18% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

27. Rede D'Or (RDOR3): R$ 0,19 por ação / Dividend yield 0,63% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

28. Bradesco (BBDC3): R$ 0,36 por ação / Dividend yield 2,69% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

29. Bradesco (BBDC4): R$ 0,36 por ação / Dividend yield 2,34% / Data com estimada: 20/12/24 / Data-ex estimada 23/12/24

30. Santos Brasil (STBP3): R$ 0,08 por ação / Dividend yield 0,60% / Data com estimada: 23/12/24 / Data-ex estimada 26/12/24

31. Telefônica Brasil (VIVT3): R$ 0,58 por ação / Dividend yield 1,05% / Data com estimada: 26/12/24 /Data-ex estimada 27/12/24

32. Localiza (RENT3): R$ 0,40 por ação / Dividend yield 0,95% / Data com estimada: 26/12/24 Data-ex estimada 27/12/24