Dólar à vista fecha em baixa de 0,43%, a R$5,6933 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar completou a quinta sessão consecutiva de perdas ante o real, encerrando novamente abaixo dos R$5,70 nesta quinta-feira, com as cotações acompanhando o recuo quase generalizado da moeda norte-americana no exterior, em meio à expectativa de juros mais baixos nos EUA.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,43%, aos R$5,6933. Em abril, a divisa passou a acumular queda de 0,24%.

Às 17h07 na B3 o dólar para maio -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,30%, aos R$5,6935.