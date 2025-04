Petróleo sobe entre compras especulativas e incerteza sobre Irã

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta quinta-feira (24), impulsionados pelo apetite pelo risco de muitos operadores, apesar de um possível avanço nas negociações com o Irã sobre seu programa nuclear, o que tem peso sobre as perspectivas da oferta.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em junho avançou 0,65%, para 66,55 dólares.

Por sua vez, em Nova York, seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, subiu 0,84%, cotado a 62,79 dólares.

"Trata-se de um fenômeno do tipo 'assunção de riscos'", declarou à AFP o analista Robert Yawger, da consultoria Mizuho USA.

De acordo com o analista, os "compradores especulativos" estão se posicionando para a alta.

Contudo, "as últimas notícias sobre o Irã provavelmente fizeram os preços cair", explicou Yawger.

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta quinta sua disposição para visitar Alemanha, França e Reino Unido, que são parte do acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã, para conversar sobre o tema.

Esses três países não estiveram diretamente envolvidos até agora nas novas negociações para regular o programa nuclear iraniano que Irã e Estados Unidos, que não possuem relações diplomáticas desde 1980, começaram em 12 de abril sob mediação de Omã.

Um eventual acordo com Teerã poderia relaxar as sanções americanas sobre o petróleo iraniano, o que poderia liberar mais barris no mercado.

lul-ni/els/nth/llu/ad/rpr/mvv

© Agence France-Presse