Wall Street avança com impulso de papéis de tecnologia e diminuição de tensões tarifárias

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, ampliando seu rali com um sólido impulso das ações de tecnologia, conforme os investidores analisavam uma série de resultados corporativos e observavam sinais de progresso no impasse tarifário entre EUA e China.

Os três principais índices acionários norte-americanos subiram, com o grupo conhecido como "Sete Magníficas" de megacaps relacionadas à inteligência artificial (IA), impulsionado pelos resultados trimestrais melhores do que o esperado da empresa de software alimentada por IA ServiceNow, dando impulso ao Nasdaq.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 2,02%, para 5.484,71 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,71%, para 17.161,01 pontos. O Dow Jones subiu 1,22%, para 40.089,85 pontos.