Ibovespa renova máximas do ano e encosta em 135 mil pontos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, renovando máximas no ano acima dos 134 mil pontos, endossado por Wall Street e alívio nas taxas dos DI, além da alta da Vale e Itaú, enquanto Hypera disparou após resultado trimestral e previsão de concluir mais cedo o processo de otimização de capital de giro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,73%, a 134.497,85 pontos, máxima de fechamento desde setembro de 2024, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, marcou 134.937,55 pontos. Na mínima, registrou 132.223,46 pontos.

O volume financeiro no pregão somava R$24,38 bilhões antes dos ajustes finais.