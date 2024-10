Ataques russos danificam infraestruturas de energia no norte e centro da Ucrânia

(Reuters) - Partes de duas regiões ucranianas ficaram sem energia depois que ataques aéreos russos danificaram a infraestrutura local, informaram autoridades do setor de energia na segunda-feira.

O operador da rede nacional Ukrenergo disse que foi forçado a implementar cortes de emergência em partes das regiões de Sumy, no nordeste, e de Poltava, no centro, após os ataques noturnos das forças russas.

A Força Aérea de Kiev disse que destruiu 66 dos 100 drones lançados pela Rússia, e que outros 24 foram "perdidos localmente", mas que "vários" atingiram a infraestrutura civil. Ela não forneceu mais detalhes sobre os danos.

A Ucrânia está se preparando para mais uma temporada de ataques russos à rede de eletricidade, ameaçando mergulhar áreas do país no frio e na escuridão com a chegada do inverno.

(Reportagem de Dan Peleschuk)